Windows 11 Preview: Live-Untertitel jetzt auch in Deutsch verfügbar

Microsoft hat die Windows 11 Insider-Preview Build 25300 für Tester aus dem Dev-Channel zur Verfügung gestellt. Sie bringt vor allem eine äußerst nützliche Neuerung mit: Die Funktion für die Anzeige von Live-Untertiteln kann jetzt auch in deutscher Sprache genutzt werden.

Neben Englisch auch andere Sprachen wie Deutsch verfügbar

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht Windows 11 Insider-Preview Build 25300

Neue Preview bringt Live-Captions-Funktion in mehr Sprachen mit

Aktivierung über Tastenkombination oder System-Tray möglich

Download als ISO-Datei möglich

Microsoft

Wie Microsoft in seinem Insider-Blog erklärte, steht die Windows 11 Build 25300 seit Kurzem für Insider-Tester als Vorschauversion zur Verfügung. Die neue Preview kann ab sofort über den Dev-Channel des Insider-Programms bezogen werden und steht auch in Form von ISO-Dateien zum Download bereit.Mit der neuen Vorabversion erweitert Microsoft erstmals die sogenannte Live-Captions-Funktion über die englische Sprache hinaus. Zwar steht Live-Captions eigentlich schon seit dem Herbst 2022 als Teil des letzten großen Updates für Windows 11 offiziell zur Verfügung, doch wurde bisher nur US-Englisch unterstützt.Mit der neuen Vorabversion erweitert Microsoft jetzt die Sprachunterstützung erheblich, sodass Live-Captions jetzt auch in Deutsch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch (für Brasilien), Spanisch und einer Reihe anderer englischer Dialekte verwendet werden kann.Um die Live-Untertitel zu aktivieren, muss man lediglich die Tastenkombination Windows + Strg + L verwenden, wobei die Aktivierung auch über die Schnelleinstellungen im System-Tray möglich ist. Aktiviert man die Funktion zum ersten Mal, muss das entsprechende Sprachpaket heruntergeladen werden. Die Pakete dafür können bei Bedarf über die Einstellungen für Sprache und Region bezogen werden.Die neue Windows 11 Insider Preview Build 25300 enthält darüber hinaus auch noch ein paar weitere kleinere Änderungen, weil Microsoft unter anderem mit einem leicht geänderten System zum Umgang mit Snap-Layouts experimentiert. Ausführliche Informationen zu der neuen Vorabversion stehen wie immer über das Insider-Blog zur Verfügung.