Schlagartig sinnvoll: Windows 11 bekommt Widgets für PC-Performance

Die Widgets waren und sind eine der zentralen Neuerungen von Windows 11 , doch bisher ist deren Mehrwert alles andere als groß. Doch nun kommen welche dazu, die dieses Feature schlagartig zu einer sinnvollen Angelegenheit machen: Widgets für System-Performance.

Für CPU, GPU, RAM und Netzwerk

Microsoft PC Manager: Windows optimieren

Eine auf dem Papier gute, aber in der Praxis weitgehend nutzlose Idee. So konnte man die Windows 11-Widgets wohl am besten zusammenfassen bzw. beschreiben. Zwar hat Microsoft mittlerweile diese Funktionalität auch für Drittanbieter freigegeben, dennoch ist es nicht einfach, ein Widget zu finden, das mehr als einen Blick wert ist.Das ändert sich nun aber schlagartig. Denn Microsoft hat ein Paket an Widgets freigegeben, das tatsächlich für viele fortgeschrittene Nutzer hilfreich sein wird (via Neowin ). Denn über die neuen Mini-Programme kann man nämlich CPU-, GPU-, RAM- und Netzwerkauslastung messen bzw. im Auge behalten.Hierzu muss man vorausschicken, dass das natürlich nicht die einzige Möglichkeit ist, diese Informationen zu erhalten. Denn das geht auch über den Taskmanager, den Ressourcenmonitor, die Xbox Game Bar und diverse Drittprogramme. Die neuen Widgets sind aber die vielleicht schnellste und unkomplizierteste Möglichkeit, diese Performance-Werte einsehen zu können. Die Widgets bieten überdies auch Funktionalitäten, die direkt ausgeführt werden können, so lassen sich etwa Prozesse auf Knopfdruck beenden.Die Widgets sind derzeit noch nicht ohne einen kleinen Umweg erhältlich, denn sie sind Teil der neuen und auf der Build angekündigten Dev Home-App von Microsoft. Diese kann man aber (als Preview) normal über den Microsoft Store beziehen und installieren.Ist das einmal geschafft, können die neuen Performance-Helferlein über das Plus-Symbol des Widget-Fensters (u. a. über das Tastenkürzel Windows + W erreichbar) hinzugefügt werden. Gegenwärtig ist das Ganze noch in der Betaphase und man kann bzw. muss mit Abstürzen und anderen Instabilitäten rechnen.Wer an einem anderen sinnvollen Tool von Microsoft interessiert ist, das zur Systempflege eingesetzt werden kann, dem sei an dieser Stelle der noch verhältnismäßig neue Microsoft PC Manager empfohlen. Dieser ist derzeit in der Version 3.0 erhältlich und ist eine Toolsammlung zum Bereinigen von Datenmüll, der Verwaltung von Autostart und laufender Prozesse u.v.m.