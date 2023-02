Microsoft bestätigt Windows-Probleme mit Apps, die DirectX verwenden

Microsoft hat ein neues Problem mit Windows 10 und Windows 11 bestätigt. Aufgetaucht ist der Fehler, der sich auf alle Anwendungen auswirkt, die DirectX verwenden, erstmals mit der Veröffentlichung von KB5019980 - also bereits im November 2022.

Veralteter Intel-Grafiktreiber?

Release Health / bekannte Probleme Sie erhalten möglicherweise einen Fehler mit apphelp.dll von Anwendungen, die DirectX verwenden: Nach der Installation von KB5019980 kann auf Windows-Geräten mit Intel-Grafiktreibern der Versionen 26.20.100.7463 bis 30.0.101.1190 ein Fehler mit apphelp.dll auftreten. Dieses Problem kann zeitweise auftreten und betrifft Anwendungen, die DirectX oder Direct3D zum Rendern eines Teils oder des gesamten Inhalts verwenden.



Umgehung: Um dieses Problem zu entschärfen, können Sie einen Intel-Grafiktreiber mit einer neueren Version als 30.0.101.1190 installieren. Es wird empfohlen, sich beim Hersteller Ihres Windows-Geräts nach der neuesten Version des Intel-Grafiktreibers für Ihr Gerät zu erkundigen. Wenn der Hersteller keinen neueren Treiber als 30.0.101.1190 anbietet, finden Sie in der Liste der Treiber für Intel-Grafikgeräte Informationen zum Herunterladen und Installieren des neuesten Intel-Grafiktreibers, der direkt von Intel erhältlich ist.



Nächste Schritte: Wir arbeiten an einer Lösung und werden in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen.



Betroffene Plattformen: Client: Windows 11, Version 22H2; Windows 10, Version 22H2; Windows 11, Version 21H2; Windows 10, Version 21H2; Windows 10, Version 20H2; Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Anleitungen, Tipps und Tricks

Zusammenfassung Microsoft bestätigt Probleme mit Intel-Grafiktreibern und DirectX nach

Fehlermeldung durch apphelp.dll, betroffen sind Nutzer mit Treiber vor 30.0.101.1190

Umgehung: neueren Treiber installieren

Microsoft arbeitet an Lösung, Update in nächster Version geplant

Betroffene Systeme: Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, 2016, 2019

Das geht aus einem neuen Eintrag im Windows Release Health Dashboard hervor. Wir haben den Eintrag für euch übersetzt und am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Microsoft bestätigt darin, dass es nach dem Update KB5019980 für Windows 10 und Windows 11 Probleme in Verbindung mit Intel-Grafiktreibern und Apps, die DirectX oder Direct3D zum Rendern verwenden, gibt. KB5019980 wurde zum Patch-Day im November ausgeliefert.Das Problem führt dazu, dass apphelp.dll eine Fehlermeldung ausspuckt. Betroffen sind dabei Nutzer, die einen Intel-Grafiktreiber mit einer Version vor 30.0.101.1190 installiert haben. Laut Microsoft gibt es keine Fehlermeldungen bei der Nutzung von neueren Treiber-Versionen. Das Windows-Team arbeitet derzeit an einer Lösung. Es soll also mit einem erneuten Patch gelöst werden können - nur wann der erscheint, wurde bisher noch nicht gesagt. Möglich ist es, dass schon zum Patch-Day Februar ein Bugfix-Update gestartet wird.