Schmelzende Stecker: AMD RX 7000 kommt ohne 12-Pin-Anschluss

Nachdem sich die Nachrichten über schmelzende Stromstecker und Kabel in Verbindung mit Nvidias RTX 4090 und den neuen 12-Pin-Adaptern wie ein Lauffeuer verbreitet haben, reagiert nun auch AMD. Demnach werden die kommenden RDNA-3-Grafikkarten auf den Anschluss verzichten.

Klassische 8-Pin-Anschlüsse bleiben

Die Idee hinter dem sogenannten 12VHPWR-Stecker, der in Verbindung mit dem neuen ATX 3.0-Standard vorgestellt wurde, ist grundlegend eine gute. Ohne Kabelsalat soll es möglich sein, Grafikkarten mit bis zu 600 Watt über nur einen Anschluss zu versorgen. In der Praxis sieht das Thema derzeit jedoch anders aus. Es häufen sich die Meldungen über schmelzende Kabel , vor allem in Verbindung mit den Adaptern der neuen Nvidia GeForce RTX 4090.Während Nvidia die Vorfälle weiterhin untersucht, kommen Kabelhersteller wie CableMod zu dem Ergebnis, dass zu starke Biegungen für thermische Hotspots sorgen können, die im schlimmsten Fall Kabel, Adapter und 12-Pin-Stecker zum Schmelzen bringen. Statt auf eine Lösung zu warten, sorgt man bei Nvidia-Konkurrent AMD bereits vor. Wie der US-amerikanische Chiphersteller bestätigt , verzichtet man vorerst auf den neuen Standard.AMDs RDNA-3-Grafikkarten (Radeon RX 7000) werden demnach weiterhin mit klassischen 8-Pin-Steckern ausgestattet, die je 150 Watt vom Netzteil an die GPU weiterleiten können. Somit ist davon auszugehen, dass AMD und seine Partner die "Navi 31"-Karten mit zwei oder drei 8-Pin-Anschlüssen ausstatten. Die Vorstellung der neuen Generation ist für den 3. November 2022 um 22 Uhr deutscher Zeit geplant. Eine Auslieferung sollte pünktlich zur Vorweihnachtszeit erfolgen.Nvidia GeForce RTX 4090-Nutzern wird derweil empfohlen, die 12VHPWR-Anschlüsse ihrer Grafikkarten zu überprüfen und starke Biegungen auf dem Weg zum Netzteil zu vermeiden. Neue 90-Grad-Adapterkabel sollen zukünftig zudem dabei helfen, das Problem weiter einzudämmen.