Déjà-vu: Windows 11 22H2 verursacht Leistungsprobleme bei AMD-CPUs

Im vergangenen Jahr hatten AMD-Nutzer nach dem Upgrade auf die erste Windows 11 Version (21H2) mit erheblichen Leistungsproblemen zu kämpfen. Jetzt sieht es so aus, dass sich das Problem mit der neuen Windows 11 Version 22H2 wiederholt.

Ursache noch unklar

Das meldet das Online-Magazin Neowin und bezieht sich dabei auf verschiedene Meldungen über Probleme bei AMD-Nutzern. Obwohl die neue Windows 11 Version 2022 auch bekannt als 22H2 schon seit mehreren Wochen zu haben ist, fallen erst jetzt die Probleme auf.Das liegt vermutlich daran, dass es dieses Mal nicht einen Großteil der AMD-Prozessoren betrifft, sondern nach den ersten Erkenntnissen nur AMD Ryzen-Prozessoren der 7000er-Familie. Bestätigt ist das aber noch nicht.Es sieht so aus, als ob nur die Zen 4-basierten Ryzen 7000er-CPUs betroffen sind und dabei ein Leistungsverlust messbar ist. Bemerkbar macht sich das vor allem bei komplexeren Aufgaben, wobei die Nutzung von mehreren Threads eigentlich eine bessere Performance erschaffen sollte. Windows 11 22H2 scheint aber ein Scheduler-Problem mit den neuen Ryzen 7000 CPUs zu haben, weshalb mehr Threads dann nicht helfen. Die Ursache ist aber bisher noch nicht gefunden.Es könnte auch ein Treiberfehler sein, vielleicht nutzt der GPU-Treiber selbst die zusätzlichen Threads nicht richtig aus. Derzeit ist noch Rätselraten angesagt, denn weder von AMD noch von Microsoft ist bisher etwas von den Performance-Problemen zu hören. Aktuell wird der Fehler nur in den diversen Foren diskutiert. Es scheint sich aber nicht um Einzelfälle zu handeln und die abweichende Leistung trat in allen Fällen erst nach dem Update auf Windows 11 22H2 auf.Im vergangenen Jahr konnten die Probleme im Übrigen verhältnismäßig schnell von AMD mit einem Chipsatztreiber-Update behoben werden. Microsoft legte dann mit einem optionalen Update nach , das ein zugrunde liegendes Caching-Problem der AMD-Systeme adressierte.