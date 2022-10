AMD senkt Produktion: Neue Ryzen 7000-CPUs schlagen nicht ein

Internen Berichten zufolge plant AMD die Produktion der neuen Ryzen 7000-Prozessoren mit Zen-4-Architektur zu senken. Dabei machen der rückläufige PC-Markt und die schlechte Resonanz auf die neue AM5-Plattform dem US-amerikanischen Chiphersteller scheinbar zu schaffen.

AMD Ryzen 9 7900X beliebt, Ryzen 7 5800X3D feiert zweiten Frühling

AMD Ryzen 7000-Prozessoren (Zen 4) Prozessor Kerne/Threads Basis/Turbo L3 TDP iGPU Preis (UVP) AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 64 MB 170 W RDNA 2 699 USD AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 64 MB 170 W RDNA 2 549 USD AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 32 MB 105 W RDNA 2 399 USD AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 32 MB 105 W RDNA 2 299 USD

Neben einer teilweise deutlich gesteigerten Leistung sollten vor allem Technologien wie die des DDR5-Arbeitsspeichers und der PCIe-5.0-Anbindung den Verkauf der neuen Chips und Mainboards ankurbeln. Dennoch zeigen sich selbst Enthusiasten zurückhaltend. Wie die Kollegen von wccftech aus angeblich internen AMD-Dokumenten erfahren konnten, zählen vor allem auch die Preissteigerungen bei AM5-Motherboards nebst der allgemein schlechten Situation am PC-Markt als Auslöser.Das Geschäft mit AM5-Prozessoren soll vor allem der AMD Ryzen 9 7900X am Laufen halten, der als bisher meistverkaufte Zen-4-CPU gilt. Trotz eines höheren Preispunkts von 549 US-Dollar scheint dieser bei Spielern deutlich attraktiver zu sein als die unter 400 US-Dollar respektive 300 US-Dollar angesetzten Ryzen 7 7700X und Ryzen 5 7600X. Viele Interessenten liebäugeln jedoch weiterhin mit dem älteren Ryzen 7 5800X3D und der AM4-Plattform.Grund dafür ist die weiterhin hohe Leistung, die der 3D V-Cache von AMD bereits der Zen-3-Architektur verleiht. So kann bereits ohne den Generationswechsel oft eine bessere Gaming-Performance erreicht werden, als sie zum Beispiel mit Intels Core i9-12900K möglich wäre. Entsprechend sollen derzeit hinter den Kulissen Gespräche über die zeitnahe Vorstellung und Einführung neuer X3D-Prozessoren auf Zen-4-Basis geführt werden. Spätestens zur CES 2023 im Januar dürften diese angekündigt werden.Sollte die Nachfrage nicht spontan deutlich zulegen, dürfte die Verfügbarkeit der neuen AMD Ryzen 7000-Prozessoren trotz Produktionssenkung weiterhin gewährleistet sein. Auch in Deutschland sind die Lager nahezu aller bekannten Hardware-Shops ausreichend gefüllt.