Großes Update für Powertoys: Ab sofort mit nativem ARM-Support

Microsoft hat eine native ARM64-Version für die PowerToys-Toolsammlung herausgegeben. Windows-Nutzer mit ARM-basierter Hardware können die neue Version 0.59 nun endlich ausprobieren. Die Aktualisierung bringt noch weitere Neuerungen mit sich.

Weitere Neuerungen und Verbesserungen starten

Problem mit Datei-Explorer-Add-Ons

Tipp: Wir stellen in einem Wir stellen in einem großen FAQ-Artikel alle PowerToys genau vor und geben viele wertvolle Tipps, wie man diese nutzen kann. Immer wieder vorbeischauen lohnt sich auch, da wir den Artikel regelmäßig aktualisieren, wenn Funktionen verbessert werden oder neu dazukommen.

PowerToys - Werkzeug-Sammlung von Microsoft

PowerToys ist eine zunehmend unverzichtbare Komponente für Windows-Benutzer, mit Zusatz-Funktionen, die von der Unterstützung für Tastaturkürzel über einen Fenstermanager bis hin zur praktischen PowerToys-Run-Funktion reichen. Die Tools gibt es seit geraumer Zeit sowohl für Windows 10 als auch für Windows 11 - nur bisher fehlte eine native Anwendung für alle Nutzer, die ARM-Hardware ihr Eigen nennen. Das ändert sich jetzt.Die Unterstützung für ARM-Chipsätze tauchte bereits in den vorangegangen Tests auf, aber v0.59 ist das erste Update, das jetzt alle Teile zusammenfügt. Abgesehen von der Unterstützung für ARM64 gibt es eine Reihe an Verbesserungen, so zum Beispiel für inkrementelle Updates, neue Tastenkombinationen im Tastaturmanager und WinUI 3 für Power Rename.Dazu wurden eine Reihe von Fehlern bereinigt, die von Nutzern gemeldet wurden. Darunter waren Probleme im Fancy Zones Window Manager, dem Image Resizer und ein Problem in den Datei-Explorer-Add-Ons, bei dem Module, die von WebView2 abhängig sind, auf Dateien mit einer Größe von weniger als 2 MB beschränkt waren. Ein weiterer Fix in der Always on Top-Funktionalität befasste sich mit Rahmen, die hängen blieben, wenn ein Fenster mit Win+D minimiert wurde.Mit dem neuen Update gibt es auch gleich noch einen Ausblick auf kommende Features. Laut dem Entwickler-Team arbeitet man jetzt an einem Editor für Umgebungsvariablen und einem PowerToy zur Bildschirmvermessung.Mehr zu den Änderungen findet man bei Github auf der Projektseite . Die aktuellste Version, PowerToys Release v0.59.0, findet ihr bei uns im WinFuture-Downloadbereich. Wir haben die Toolsammlung am Ende dieses Beitrags verlinkt und stellen dazu noch nützliche Hilfen bereit.