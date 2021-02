Fancy Zones: Windows mit den Powertoys ordentlich sortieren

PowerToys - Neuauflage von Microsofts Werkzeug-Sammlung

Nicht alle Nutzer wissen es zu schätzen, wenn Fenster sich unter Windows frei anordnen und überlappen. So mancher ordnet gern jeder Anwendung ihren festen Platz auf dem Bildschirm zu - was das Betriebssystem von Haus aus aber nur in recht begrenztem Maße zulässt. Allerdings weiß Microsoft selbst auch, dass so mancher User schlicht etwas mehr wünscht.Windows Snap lässt es eigentlich nur zu, zwei Fenster relativ starr über- oder nebeneinander zu platzieren. Mit seinen Power Toys liefert Microsoft aber auch die Fancy Zones mit, die eine wesentlich flexiblere Nutzung des Snap-Features ermöglichen. Die Kollegen von SemperVideo zeigen euch, wie man mit dem Tool einen gut sortierten Arbeitsplatz herrichtet.