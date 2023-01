.NET 7: Powertoys-Update bringt unter der Haube viele Änderungen

Microsoft veröffentlicht PowerToys in der Version 0.66.0 mit eigenständigem .NET 7 und vielen Korrekturen. Das Update ist seit Kurzem verfügbar und auch im WinFuture-Downloadbereich zu finden.

Abstürze werden behoben

Tipp: Wir stellen in einem Wir stellen in einem großen FAQ-Artikel alle PowerToys genau vor und geben viele wertvolle Tipps, wie man diese nutzen kann. Immer wieder vorbeischauen lohnt sich auch, da wir den Artikel regelmäßig aktualisieren, wenn Funktionen verbessert werden oder neu dazukommen.

PowerToys - Werkzeug-Sammlung von Microsoft

Microsoft hat ein interessantes Update für die Windows-Tool-Sammlung PowerToys herausgegeben. Neue Funktionen gibt es dieses Mal zwar nicht, dennoch ist es eine wichtige Version, denn Microsoft fügt nun unter anderem ein eigenständiges .NET 7 hinzugefügt, wodurch die Notwendigkeit entfällt, .NET als Teil des Installationsprogramms hinzuzufügen.Die eigenständige Version von .NET 7 ist vielleicht die größte Änderung in dieser Version, aber vermutlich nicht die wichtigste im Alltag. Zusätzlich zu einer Reihe wichtiger Fehlerbehebungen enthält dieses neueste Update auch neue Optionen und Einstellungen für die Module Quick Accent und Text Extractor. Dazu gibt es eine Reihe weiterer Verbesserungen.Nutzer von Text Extractor können nun auswählen, welche der installierten OCR-Sprachen von dem Dienstprogramm verwendet werden soll, indem sie diese im Kontextmenü der rechten Maustaste auswählen. Mehr zu den Änderungen findet man bei Github auf der Projektseite . Die aktuellste Version, PowerToys Release 0.66, findet ihr bei uns im WinFuture-Downloadbereich Wir haben die Toolsammlung am Ende dieses Beitrags verlinkt und stellen dazu noch nützliche Hilfen bereit.Microsoft hat außerdem eine Einstellung hinzugefügt, mit der die Reihenfolge der Akzentzeichen nach Häufigkeit der Verwendung in Quick Accent sortiert werden kann. Zu den wichtigsten Bugfixes gehört die Fehlerbehebung eines Problems, der beim Colorpicker zu Abstürzen führen konnte. Auch für Fanzy Zones hat man einen Absturzfehler adressiert.