Windows 11: Sicherheit abschalten, um Gaming-Leistung zu erhöhen

Es ist nicht üblich, dass ein Unternehmen wie Microsoft seinen Anwendern dazu rät, eine Sicherheitsfunktion zu deaktivieren. Doch im Fall von Windows 11 und Gaming teilte der Redmonder Konzern mit, dass man zwei Features deaktivieren kann, um mehr Leistung zu bekommen.

Leistung statt Sicherheit - aber auf eigene Gefahr

Gamer sind in der Regel bestrebt, auch das letzte Quäntchen Performance aus ihrem System herauszukitzeln. Denn jede noch so kleine Verbesserung von Framerate und ähnlichem ist wichtig, zumindest dann, wenn man besonders hohe Ansprüche oder auch einen nicht ganz so leistungsstarken Rechner hat.Gleichzeitig ist es aber höchst ungewöhnlich, dass Microsoft von sich aus dazu rät, ein Sicherheitsfeature auf Windows auszuschalten, um die Leistung des Systems zu erhöhen. Doch wie BetaNews in einem Support-Beitrag entdeckt hat, macht Microsoft aktuell genau das. Denn bei "Optionen zur Optimierung der Spieleleistung in Windows 11" schreibt man, dass es zwei Funktionen gibt, die sich negativ auf die Gaming-Leistung auswirken können: Speicherintegrität und die Virtual Machine Platform.Laut Microsoft können diese beiden Features deaktiviert werden, allerdings nur temporär und auf eigene Gefahr, wie das Unternehmen betont. Denn nach dem Spielen sollen beide wieder eingeschaltet werden.Microsoft schreibt dazu: "Microsoft nutzt Virtualisierung in Windows 11 für Szenarien wie Hypervisor-geschützte Code-Integrität (HVCI), auch Memory Integrity genannt, und die Virtual Machine Platform (VMP)." Und erklärt weiter: "VMP bietet zentrale Dienste für virtuelle Maschinen für Windows. Memory Integrity verhindert, dass Angreifer ihren eigenen bösartigen Code einschleusen und stellt sicher, dass alle in das Betriebssystem geladenen Treiber signiert und vertrauenswürdig sind."Das Unternehmen räumt aber auch ein, dass sich Sicherheit und Gaming-Leistung etwas im Wege stehen: "Als Teil der fortlaufenden Tests und des Feedbacks von Benutzern hat Microsoft festgestellt, dass es in einigen Szenarien und bei einigen Konfigurationen von Spielgeräten zu Leistungseinbußen kommen kann, wenn Memory Integrity und VMP aktiviert sind."