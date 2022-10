Microsoft untersucht Windows 11 Version 22H2 Remote-Desktop-Bug

Microsoft untersucht Berichte, laut denen nach dem Windows 11-Update auf Version 22H2 vermehrt gestörte Remote-Desktop-Verbindungen gemeldet wurden. Dabei kommen die Verbindungen häufig gar nicht mehr zustande.

Untersuchungen laufen

Anleitungen, Tipps und Tricks

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer und bezieht sich dabei sowohl auf Fehlerberichte, die in den sozialen Netzwerken ausgetauscht werden, als auch auf Nutzer, die über die Probleme im Microsoft Answers Forum geschrieben haben.Die Installation des neuen Funktions-Updates Windows 11 Version 22H2 führt dazu, dass Remote-Desktop-Clients keine Verbindung herstellen können, die Verbindung zufällig unterbrochen wird oder unerwartet einfriert. Die Symptome variieren von Fall zu Fall. Bisher wurde der Fehler noch nicht offiziell von Microsoft bestätigt, das dürfte aber in Kürze so weit sein.Microsoft geht den Beschwerden bereits nach. Das Unternehmen sei sich der Probleme bewusst und prüfe die Nutzerberichte, heißt es. Daher ist es auch besonders wichtig - nicht nur bei Upgrades, dass Nutzer ihr Feedback und Fehlerberichte an den Konzern senden. Je mehr qualifizierte Berichte vorliegen, desto schneller kann man auch mit einer Lösung rechnen.In der Zwischenzeit gibt es nur die Möglichkeit, die Windows 11-Version wieder zurückzusetzen oder vorübergehend UDP-Verbindungen zu deaktivieren, falls das eine Option ist, um den Fehler zu umgehen.Zudem kann man die Support-Seite von Microsoft über bekannte Probleme der neuen Windows 11 Version im Auge behalten. Dort wird man Informationen finden, sobald Microsoft das Problem bestätigt hat. Dabei informiert das Windows-Team dann auch über etwaige Lösungen und gibt Tipps, wie man ein Problem behebt oder abschwächen kann.