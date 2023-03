Windows 10 und 11: Neue Sicherheits-Patches für ältere Intel-CPUs

Microsoft adressiert jetzt ein älteres Sicherheitsproblem von Intel Prozessoren mit neuen Updates für Windows 10 und 11. Für die CPU-Schwach­stel­len gab es schon gesonderte Patches von Intel, nun gibt es die Si­cher­heits-Up­dates auch im Microsoft Update Katalog.

Updates in der Knowledge Base:

KB5019180 - Windows 10, Version 20H2, 21H2 und 22H2

KB5019177 - Windows 11, Version 21H2

KB5019178 - Windows 11, Version 22H2

KB5019182 - Windows Server 2016

KB5019181 - Windows Server 2019

KB5019106 - Windows Server 2022

In dem Sicherheits-Hinweis heißt es: Ein Angreifer, der diese Schwachstellen erfolgreich ausnutzt, könnte in der Lage sein, privilegierte Daten über Vertrauensgrenzen hinweg zu lesen. In Umgebungen mit gemeinsam genutzten Ressourcen (wie sie in einigen Konfigurationen von Cloud-Diensten vorhanden sind) könnten diese Schwachstellen es einer virtuellen Maschine ermöglichen, unberechtigterweise auf Informationen einer anderen zuzugreifen. In Szenarien ohne Browsing auf eigenständigen Systemen müsste ein Angreifer zuvor Zugang zum System erhalten oder eine speziell gestaltete Anwendung auf dem Zielsystem ausführen können, um diese Sicherheitslücken auszunutzen.

Zusammenfassung Microsoft adressiert älteres Intel-Sicherheitsproblem mit neuen Updates

Intel hatte schon Patches, nun auch als Windows-Update

6 außerplanmäßige Updates im Update Katalog

Manuelles Laden der Updates erforderlich

Schwachstelle betrifft ältere Intel-CPUs

Lücke kann privilegierte Daten preisgeben

Zugang zum System oder speziell gestaltete Anwendung erforderlich

Das berichtet das Online-Magazin Bleeping Computer . Die Intel-Schwachstelle, die von den neuen Updates behoben wird, ist dabei schon seit Juni 2022 bekannt. Damals erschienen die Patches auch direkt von Intel; nun erst gibt es sie auch gebündelt als Windows-Update.Wer die Sicherheits-Aktualisierungen noch nicht direkt von Intel bezogen hat, sollte jetzt im Update Katalog prüfen, ob eines der Updates benötigt wird. Microsoft hat insgesamt sechs außerplanmäßige Updates gestartet.Folgende Updates wurden veröffentlicht:Interessanterweise kommen die Updates nicht über die automatische Windows-Update-Funktion, sondern müssen manuell geladen werden. Die Schwachstelle betrifft einige ältere Intel-CPUs. Unter Umständen kann das Problem mit dem Memory Mapped I/O (MMIO) von Hackern dazu ausgenutzt werden, Daten preiszugeben. Daher wird das Update allen Betroffenen empfohlen, es sollte nun schnellstmöglich installiert werden.Betroffen sind unter anderem Intel Prozessoren der sechsten Generation und Intel Xeon E-Chips.