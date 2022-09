Xbox-App für PC zeigt ab sofort, wie lange man ein Game spielen wird

Microsoft kooperiert ab sofort mit der HowLongToBeat-Community und erweitert seine Xbox-App für Windows 10 und Windows 11 um eine sinnvolle Anzeige der voraussichtlichen Spieldauer. Somit erfahren Nutzer des PC Game Pass im Vorfeld, wie lang der Spielspaß andauern könnte.

Wie lange dauert das Spiel?

Hauptgeschichte: Diese Spieldauer bezieht sich auf die geschätzte Zeit, die man mit der Haupt-Quest verbringt. Nebenquests und andere optionale Ziele werden nicht berücksichtigt.

Diese Spieldauer bezieht sich auf die geschätzte Zeit, die man mit der Haupt-Quest verbringt. Nebenquests und andere optionale Ziele werden nicht berücksichtigt. Main Story und Extras: Zeit, bei der man in Ruhe Nebenquests erfüllen und optionale Erfolge sammeln kann.

Zeit, bei der man in Ruhe Nebenquests erfüllen und optionale Erfolge sammeln kann. Vervollständigungsmodus: Diese Einschätzung der Spielzeit richtet sich an alle, die jeden noch so kleinen Erfolg einsammeln wollen, um 100 Prozent des Spiels zu absolvieren.

Diese Einschätzung der Spielzeit richtet sich an alle, die jeden noch so kleinen Erfolg einsammeln wollen, um 100 Prozent des Spiels zu absolvieren. Alle Spielstile zusammen: Diese Einschätzung berücksichtigt alle Spielstile bei der Schätzung.

Microsoft verteilt dieser Tage ein Update für die PC-Xbox-App und verspricht hierfür eine ganze Reihe an Verbesserungen. In einem Blogbeitrag schreibt der Redmonder Konzern, dass diese auf dem Feedback der Community basieren und bedankt sich auch bei allen, die dazu beigetragen haben.Die vielleicht wichtigste Neuerung ist eine neue bzw. neu integrierte Kooperation mit der Online-Community HowLongToBeat. Denn damit können Spieler auf einen schnellen Blick sehen, wie lange ein Titel sie beschäftigen wird. Denn so mancher möchte nur zwischendurch etwas spielen und schnell zum Erfolg kommen, andere wiederum suchen Games, die sie Wochen und Monate beschäftigen werden. Das Besondere an HowLongToBeat ist auch, dass man dort unterschiedliche Aspekte eines Spiels berücksichtigt, also wenn man nur die Hauptstory spielen oder jeden Winkel erkunden und auch jeden Erfolg freischalten will.Es gibt insgesamt vier Zeitangaben bzw. Spieltypen, die man nun bei nahezu jedem Titel einsehen kann:Wer auf "Details anzeigen" klickt, landet auf der HowLongToBeat-Seite und kann dort näher erfahren, wie es zu diesen Zeiteinschätzungen gekommen ist bzw. kann man seine eigene Zeiteinschätzung abgeben.Microsoft hat außerdem eigenen Angaben nach Performance und Startzeit der App verbessert. Laut dem Unternehmen launcht die Anwendung um bis zu 15 Prozent schneller, allerdings ist das immer noch viel zu lang, wie wir feststellen müssen. Abstürze wurden nun fast gänzlich eliminiert, auch die Suche läuft ab sofort um bis zu 20 Prozent schneller, so Microsoft.