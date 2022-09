Erste Bilder: Microsoft zeigt neues Hauptmenü für Xbox Series X|S

Microsoft kündigt umfangreiche Änderungen am Design der sogenannten "Home Experience" für Xbox-Konsolen an. Über die kommenden Monate soll sich das Dashboard der Series X und Series S optisch der Xbox TV-App annähern. Ein erstes Insider-Update erscheint noch heute.

Kacheln bleiben Dreh- und Angelpunkt des Dashboards

Verfügbarkeit für alle Spieler

Wie Ivy Krislov, zuständiger Produktmanager der Xbox Experiences, in einem neuen Blog-Beitrag bestätigt, startet Microsoft ab sofort mit einer mehrmonatigen Reihe von Experimenten, um herauszufinden, wie man den Startbildschirm der Xbox Series X|S individueller gestalten und dabei auf Trends sowie die Wünsche der Spieler eingehen kann.Xbox-Insider im Alpha Skip-Ahead Ring werden die ersten Nutzer sein, die mit dem neuen Homescreen-Dashboard in Berührung kommen. Nach dem Zufallsprinzip soll der neue Startbildschirm bereits ab heute mit "Änderungen am Layout, Design und an der Benutzerfreundlichkeit" ausgerollt werden. Das geteilte Bild erinnert dabei an die Xbox-App für Smart-TVs Für das erste Vorschau-Update wird eine neue "Jump back in"-Reihe eingeführt, die den schnellen Zugriff auf zuletzt gespielte Games und Apps ermöglicht. Zudem können System-Apps, wie zum Beispiel Einstellungen, der Microsoft Store, die Suche und die Übersicht für "Meine Spiele & Apps", über eigene Homescreen-Kacheln schneller erreicht werden. Im unteren Bereich des Dashboards integriert Microsoft darüber hinaus kuratierte Kategorien und Empfehlungen, die auf Spielvorlieben der Xbox Series X|S-Nutzer zugeschnitten sein sollen.Allgemein wollen die Redmonder ein konsistentes Design und visuelle Erkennungsmerkmale mit aktualisierten Layouts anbieten, um den Startbildschirm auch für langjährige Xbox-Spieler vertraut zu halten. Gravierende optische Änderungen, wie beim Wechsel von Windows 10 auf Windows 11 , sind also nicht zu erwarten.Das Update benötigt Zeit: "Wir wissen, dass es einige Zeit dauern wird, bis wir es richtig hinbekommen, deshalb werden wir es langsam einführen und im Laufe des Prozesses immer wieder verbessern. Wir freuen uns darauf, mit deiner Hilfe im Jahr 2023 dieses neue, bessere Home-Erlebnis einzuführen", sagt Krislov.