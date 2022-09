Xbox: Microsoft bringt neuen, günstigeren Elite-Controller 2 in Weiß

Microsoft hat eine neue Variante seines sogenannten Elite-Controllers für die Xbox vorgestellt. Der Xbox Wireless Elite Controller Series 2 Core ist eine Art abgespecktes Paket des teuren Elite-Controllers ohne das sonst übliche Zubehör - und kommt mit einer neuen Farbgestaltung daher.

So oder so, es wird günstiger

So oder so, es wird günstiger

Xbox

Microsoft führt eine neue Version des "Elite" genannten Premium-Controllers für die Spielkonsolen der Xbox-Reihe ein. Technisch ist die neue "Core"-Variante im Grunde unverändert geblieben, die Ausstattung bzw. der Lieferumfang werden aber auf das Mindeste reduziert. Microsoft spricht deshalb vom Xbox Elite Wireless Controller 2 Core. Das neue Modell bekommt immerhin eine neue, weiße Farbgebung außerhalb jener Bereiche des Gehäuses, in denen der Controller gehalten wird.Durch den Verzicht auf das umfangreiche Zubehör, das normalerweise zum Xbox Elite Wireless Controller Series 2 gehört, sinkt die Preisempfehlung bei der weißen Variante deutlich. Der Controller selbst ermöglicht aber weiterhin, die Widerstandskraft der Analog-Sticks zu justieren, gummierte Oberflächen, Hair-Trigger-Locks und natürlich auch die Option, die Belegung mithilfe der Xbox-Accessories-App zu verändern.Der Unterschied liegt im Lieferumfang: Die Core-Version bringt nur ein USB-C-Kabel und das Werkzeug zur Justierung der Thumbsticks mit. Das gesamte weitere Zubehör, das in der normalen Version beiliegt, kann hier auf Wunsch in Form eines Komponenten-Pakets nachgekauft werden.Der Kunde zahlt somit 130 Dollar für den Core-Controller und weitere 60 Dollar für das "Complete Component Pack", in dem dann die austauschbaren Thumbsticks, Paddles für die Rückseite, ein weiteres D-Pad, ein Ladedock und ein passendes Transport-Case für den Controller enthalten sind. Microsoft senkt mit dem neuen Core-Modell also die Hürden für den Kauf des Elite-Controllers deutlich, denn normalerweise wurden dafür bisher 229 Dollar veranschlagt.