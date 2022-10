Microsoft: Xbox Cloud-Games per Bing suchen, direkt im Browser starten

Microsoft bietet über seinen Xbox Game Pass Ultimate auch das Cloud-Streaming von Spielen an, das ist vor allem dann praktisch, wenn man einen Rechner hat, der keine leistungsstarke (Gaming-)Hardware bietet. Diese Spiele findet und startet man jetzt auch per Browser.

Streaming ist Teil des Xbox Game Pass Ultimate

Der Cloud-Gaming-Markt galt noch vor nicht langer Zeit als großer Hype, doch dieser hat vor Kurzem einen gewaltigen Dämpfer erleben müssen: Denn Google gab bekannt, dass man Anfang des nächsten Jahres bei Stadia den Stecker ziehen wird. Grund ist sicherlich die chronische Erfolglosigkeit des Spiele-Dienstes, der angetreten war, um die Branche zu revolutionieren.Microsoft wird davon sicherlich unbeeindruckt sein, schließlich verfolgt man ein ganz anderes Geschäftsmodell: Denn man bietet Streaming als Teil des Xbox Game Pass Ultimate-Pakets an. Das bedeutet, dass man für eine monatliche Gebühr bereits eine große Menge an Games zur Nutzung bekommt, viele können davon auch per Streaming gespielt werden.Und da Stadia bald seine Pforten schließt, wird Google wohl auch nicht viel dagegen haben, dass sich Microsoft dort ein Feature abgeschaut hat. Denn wie Windows Central berichtet, kann man seit Kurzem mit der Microsoft-Suchmaschine Bing nach einem Spiel suchen und kann dann den jeweiligen Titel direkt auf Knopfdruck starten.Bei einer Suche per Bing nach einem bestimmten Titel bekommt man als erstes Ergebnis genau dieses Game eingeblendet, ein grüner Knopf, der auch nicht wirklich zu übersehen ist, fordert einen zum "Spielen" auf. Wer darauf drückt, der kann das Game auch gleich direkt starten - ein gültiges Abo ist natürlich Voraussetzung. Nicht zwingend erforderlich ist der Einsatz des Microsoft-eigenen Browsers Edge, denn entgegen Windows Central ist das Feature auch auf Chrome und Co. nutzbar.