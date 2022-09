N64-Klassiker kehrt zurück: GoldenEye 007 bald im Xbox Game Pass

Nach mehr als 25 Jahren kehrt der N64-Bestseller GoldenEye 007 nicht nur zurück auf die Nintendo Switch, sondern wird als Remastered-Version zudem für die Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. "Schon bald" nimmt Microsoft den James Bond-Shooter in seinen Game Pass auf.

Höhere Auflösung, verbesserte Steuerung und Splitscreen-Multiplayer

Rare

Mit über acht Millionen abgesetzten Exemplaren gehört GoldenEye 007 zu den meistverkauften Spielen für die Nintendo 64-Konsole. Der vom britischen Entwicklerstudio Rare entwickelte First-Person-Shooter erschien zwei Jahre nach dem gleichnamigen James Bond-Streifen und hält sich in seiner Story bis auf wenige Ausnahmen an die Handlung des Films. Vor allem aber der Multiplayer-Modus mit bis zu vier Spielern im Splitscreen dürfte den meisten Nostalgikern in Erinnerung geblieben sein.Nachdem etliche Fan- und geplante Remastered-Projekte an Lizenzstreitigkeiten gescheitert sind, feiert GoldenEye 007 nun seinen lang erwarteten zweiten Frühling. In klassischer Form erscheint der Titel über den N64-Emulator auf der Nintendo Switch, während sich Besitzer der Xbox Series X|S und Xbox One auf eine grafisch aufpolierte Version im nativen 16:9-Format samt 4K-Auflösung und angepasster Steuerung für zwei Analogsticks freuen können.Microsoft kündigt an, dass der Kult-Klassiker als Teil des Xbox Game Pass angeboten und zusätzlich kostenlos für alle Besitzer des Rare Replay-Pakets zur Verfügung stehen wird. Neben den klassischen Kampagnen soll die Xbox-Portierung von GoldenEye 007 auch über den lokalen Multiplayer-Modus (Splitscreen) und die bekannten Cheats (z.B. Big Head Modus) verfügen. Der vermutlich zeitgemäßere Online-Modus wird hingegen der Nintendo Switch vorbehalten sein.Einen offiziellen Release-Termin für die aufpolierte Xbox-Version von GoldenEye 007 gab Microsoft noch nicht bekannt. Weitere Informationen sollen den Redmondern zufolge allerdings "schon bald" folgen.Rare (früher Rareware) wurde im Jahr 2002 von Microsoft übernommen, nachdem viele Klassiker unter anderem aus dem Donkey Kong- und Banjo-Kazooie-Universum entstanden waren. Zudem gehören Spiele wie Perfect Dark, Battletoads, Viva Piñata, Killer Instinct und Conker's Bad Fur Day zu den Klassikern des Studios. Mittlerweile konzentriert sich Rare vor allem auf die Weiterentwicklung des Piratenspiels Sea of Thieves und sein neues, Xbox-exklusives Adventure Everwild.