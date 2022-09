Discord für Xbox: Neuer Sprachchat jetzt für alle Spieler verfügbar

Nach einer mehrwöchigen Beta kann der Discord Voice-Chat jetzt von allen Xbox Series X|S- und Xbox One-Besitzern als Alternative zum Xbox Party-Chat genutzt werden. (Gruppen-)Anrufe und Sprachkanäle sämtlicher Discord-Server werden dabei einfach an die Xbox übertragen.

Native Discord-App lässt weiter auf sich warten

Kleinere Einschränkungen gegenüber dem Xbox-Chat

Mit der neuen Discord Voice-Funktion baut Microsoft die wahrscheinlich letzten Hürden ab, die sich über Jahre zwischen Konsolen- und PC-Spielern aufgebaut haben. Mit Crossplay-Funktionen und der Möglichkeit, in vielen Spielen einen geräteübergreifenden In-Game-Chat zu nutzen, hatte man die Weichen zwar schon vorher gestellt, doch blieben die jeweiligen Communities bisher unter sich. Discord soll nun den gemeinsamen Nenner bilden, zumindest was den Sprachchat angeht.Auf eine native Discord-App müssen Xbox-Spieler zwar weiterhin verzichten, dafür können Sprachchats ab sofort von der mobilen Discord-App an die Xbox übertragen werden. Das gilt sowohl für direkte Anrufe (einzeln oder als Gruppe), als auch für die Nutzung von Sprachkanälen sämtlicher Discord-Server.Zur Verknüpfung muss eine Verbindung zwischen der Discord-App und der Xbox Series X|S oder Xbox One aufgebaut werden. Hierfür folgt man den vergleichsweise einfachen Anweisungen, die in den "Partys & Chats"-Optionen der Konsolen angezeigt werden.Wie Microsoft in seiner Anleitung anmerkt, ist der Discord-Sprachchat im Vergleich zum Xbox Party-Chat mit einigen wenigen Einschränkungen verbunden. Unter anderem ist es nicht möglich, Spieler zu einem Spiel einzuladen oder eine laufende Session eines anderen Spielers zu betreten. Ebenso können Xbox-Freunde nicht in einen Discord-Sprachkanal eingeladen werden, hierfür müssen Spieler die mobile Discord-App verwenden. Gleiches gilt, wenn man Sprachkanäle wechseln oder Anrufe neu aufbauen möchte.Immerhin ermöglicht es Microsoft, direkt auf der Xbox die Lautstärke einzelner Discord-Nutzer anzupassen, diese zu muten und diverse Audiooptionen zu verwalten. Zusätzlich kann das vom PC bekannte Overlay aktiviert werden, sodass Spieler erkennen, wer gerade spricht. Die mobile Discord-App wird im Endeffekt nur dann benötigt, wenn der Sprachkanal gewechselt oder die Gaming-Session beendet werden soll.