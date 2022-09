Endlich Ruhe im Chat: Xbox Series X|S erhält Geräuschunterdrückung

Im Xbox Party-Chat hört man so einiges - von klackernden Controllern bis hin zum Husten und Schmatzen. Damit soll nun Schluss sein. Microsoft rollt ein neues Firmware-Update für die Xbox Series X|S aus, das die Gruppen-Sprachkanäle mit einer Geräuschunterdrückung ausstattet.

Via Cloud: Schnell ins Spiel springen

Der Sprachchat ist Dreh- und Angelpunkt vieler Konsolen-Spieler, die Taste zum Stummschalten finden dabei allerdings die wenigsten. Somit sind Nebengeräusche oft ein großes Problem, die von Headsets vor allem dann eingefangen werden, wenn ihr Träger gerade nicht redet. In Redmond arbeitet man seit Monaten an einer passenden Lösung, die nun in Form einer neuen Geräuschunterdrückung für Xbox-Party-Chats vorgestellt wurde.Mit dem standardmäßig aktivierten Filter versucht Microsoft Gamepad-Klicks, Atemgeräusche und störende Audioquellen im Hintergrund zu entfernen. Wer Umgebungsgeräusche dennoch in den Sprachchat einfließen lassen möchte, zum Beispiel zur Übertragung von Musik, kann die Geräuschunterdrückung in den Party-Optionen manuell deaktivieren. Generell entscheidet jeder Spieler selbst, ob er seine Mitspieler mit Nebengeräuschen "versorgt" oder sie damit verschont.Darüber hinaus bringt das Update für die Xbox Series X|S und Microsofts Gaming-Dienste eine neue Funktion für das Link Sharing von Spielclips und Screenshots. Freunde können ab sofort direkt von geteilten Inhalten in das jeweilige Spiel springen und dafür auf vielen Geräten (z.B. Browser, Smartphone und Tablet) das Xbox Cloud Gaming nutzen. Für einen Großteil der Titel dürfte allerdings ein Xbox Game Pass Ultimate-Abo notwendig sein, womit der Mehrwert vergleichsweise eingeschränkt bleibt.Obwohl die deutsche Ankündigung für das September-Update der Xbox Series X und Series S bisher noch aussteht, dürfte ein Großteil der Spieler die neue Firmware samt Xbox-Party-Geräuschunterdrückung schon jetzt herunterladen können.