Werbung im Windows-Explorer war nicht zur Veröffentlichung bestimmt

Viel Lärm um nichts: Microsoft hat die Anzeige von Werbung für den Microsoft Editor im Datei-Explorer von Windows 11 wieder deaktiviert. Wie es aussieht, sollte die Anzeige gar nicht extern, also an Windows-Nutzer ausgeliefert werden - Nutzer hatten sich über die Werbung aufgeregt.

Die Werbung sollte nicht ausgeliefert werden

Jetzt hat es den Anschein, dass zumindest vorerst niemand befürchten muss, dass Microsoft Windows-Nutzer wieder mit werbenden Hinweisen zu diversen Softwareprodukten oder Diensten aus Redmond zuballert. So kann man es zumindest der Erklärung von Brandon LeBlanc entnehmen, der bei Microsoft als Senior Program Manager für Windows tätig ist. Das Online-Magazin The Verge hatte bei Microsoft nachgefragt, was es denn mit der Werbe-Anzeige im Datei-Explorer von Windows 11 auf sich hat. Zuvor hatten sich Nutzer über die von ihnen als aufdringlich empfundene Werbung im Explorer beschwert ( wir berichteten ). Es geht dabei um ein Banner, das seit Kurzem bei einigen Nutzern von Windows 11 oben im Explorer mit angezeigt wurde, in dem zu lesen war:"Mit den fortschrittlichen Schreibvorschlägen von Microsoft Editor schreiben Sie sicher in Dokumenten, E-Mails und im Internet." Dazu wurde ein Button "Mehr erfahren" eingeblendet und auf eine Microsoft-Landingpage verlinkt. Laut Microsoft hat es sich bei der Einblendung dieser Werbung im Grunde um einen Fehler gehandelt."Es handelte sich um ein experimentelles Banner, das nicht für die Veröffentlichung nach außen gedacht war und ausgeschaltet wurde", erläuterte Brandon LeBlanc, Senior Program Manager für Windows, in einer Stellungnahme gegenüber The Verge Diese Aussage schließt zwar nicht aus, dass es in Zukunft auch Werbe-Banner im Explorer geben könnte. LeBlanc macht aber deutlich, dass die Anzeige zumindest jetzt nicht geplant war. Microsoft experimentiert nun schon seit rund zehn Jahren mit ganz unterschiedlicher Werbung in Windows. Hinweise zu den eigenen Produkten und Diensten erschienen so unter anderem schon auf dem Sperrbildschirm von Windows 10 , im Startmenü, und auch in der Taskleiste.