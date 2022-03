Microsoft startet neue optionale Updates für Windows 10

Microsoft hat für Windows 10 ein optionales, nicht-si­cher­heits­relevantes Update veröffentlicht. Es handelt sich um die Vorschau für den April-Patch-Day - und dieses Mal gibt es neben Bugfixes auch einige spannende Neuerungen.

Dass Microsoft nun auch abseits der großen Windows Feature-Updates neue Funktionen für Nutzer freischaltet, dürfte bekannt sein. Im vergangene Monat gab es einen solchen Funktions-Start und auch im April wird es wieder der Fall sein. Mit den optionalen Updates für Windows 10 für März gibt Microsoft jetzt schon einmal einen Vorgeschmack auf die anstehenden Änderungen. Das Update startet für Nutzer der Windows 10-Versionen 21H2, 21H1 und 20H2. Eine wichtige Neuerung sind die sogenannten Search Highlights ( wir berichteten ).Die Aktualisierung behebt eine Reihe von Problemen, die nach dem Patch-Day aufgetreten waren beziehungsweise teilweise schon länger bekannt sind. Es handelt sich um nicht-sicherheitsrelevante Aktualisierungen, die später in der Knowledge Base als KB5011543 geführt werden sollen. Microsoft hat bislang aber noch keine Beschreibungen zu den Updates veröffentlicht. Einzelheiten zu den Änderungen kennen wir daher aktuell noch nicht in Gänze. Das ist bei Updates zwar nicht üblich, kam aber in den letzten Monaten immer einmal wieder vor. Falls zeitnah Details vorliegen, werden wir sie nachreichen.Die Previews beziehungsweise optionalen Updates entsprechen den früher als C-Updates herausgegebenen Vorab-Versionen von Windows. Die darin enthalten Bugfixes werden - wenn nichts dazwischenkommt - zum Patch-Day im April dann automatisch an alle Nutzer verteilt.Microsoft startet die Verteilung allerdings nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag. Das Update bringt die Builds 19042.1561, 19043.1561 und 19044.1561. Das Windows-Team testet mit diesem Update verschiedene Bugfixes und Verbesserungen. Wer von den Fehlerbehebungen schon jetzt profitieren würde und das nun gern möchte, kann das Update bereits beziehen. Optionale Update werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten. Man muss es selbst über den Menüpunkt "Optionale Updates" suchen und starten, damit es geladen und installiert wird.