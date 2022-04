Sony arbeitet an System zum Einbau von Werbung in PS5-Spiele

Die Playstation-Plattform wird wohl auch ein eigenes, integriertes Werbenetzwerk erhalten. Über dieses sollen zukünftig Reklame-Plätze in Spielen vermarktet werden - zentral und mit einem einheitlichen Verfahren für alle Spieleanbieter.

Keine ganz neue Idee

Damit folgt der japanische Konzern Sony dem Beispiel Microsofts, bei dem ein entsprechendes Vorhaben erst vor wenigen Tagen bekannt wurde. "Die Idee ist, Entwickler zu ermutigen, weiterhin wie während der Pandemie mehr Free-to-Play-Spiele zu entwickeln, indem man ihnen eine Möglichkeit gibt, sie zu monetarisieren", sagten drei mit den Plänen vertraute Quellen dem Magazin Business Insider Dem Vernehmen nach soll die Werbung so aussehen, als wäre sie Teil des Spiels selbst. Sie könnte beispielsweise auf Plakatwänden in einer virtuellen Stadt auftauchen. Es könnte aber auch Belohnungen in Form von In-Game-Währung, Erfahrungspunkten und ähnlichen Ressourcen geben, wenn sich Nutzer bestimmte Werbespots ansehen.Ganz neu soll die Idee bei Sony allerdings nicht sein. Denn wie zu erfahren war, beschäftigen sich die zuständigen Teams in der Playstation-Abteilund bereits seit einiger Zeit mit dem Thema. Insofern ist es gut möglich, dass der Anbieter auch in relativ kurzer Zeit ein entsprechendes Angebot an die Entwickler auf den Weg bringen könnte.Allerdings gibt es diesbezüglich auch noch einige Punkte zu klären. Das betrifft unter anderem auch Fragen des Datenschutzes. Denn Sony würde solch ein System natürlich besser so ausstatten, dass durch eine Auswertung von Verhaltensweisen der User zielgruppenorientierte Werbeschaltungen möglich werden. Hier wäre dann zu klären, wie man damit umgeht, dass die jeweiligen Spielehersteller unter Umständen auch entsprechende Informationen in Erfahrung bringen könnten, wenn sie Werbung einbinden. Hier sind in den verschiedenen Märkten jeweils unterschiedliche gesetzliche Regelungen zu beachten.