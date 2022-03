Windows 11: Test für verbesserten Update-Prozess, es gibt Probleme

Microsoft hat eine Aktualisierung für Windows 11 im Insider-Programm veröffentlicht. Es handelt sich um ein weiteres kumulatives Update, das nur einem Zweck dient: Man testet den Update-Prozess. Einige Nutzer melden jedoch Probleme mit den automatischen Updates.

"UPDATE 3/11: Wir beginnen mit dem Rollout des kumulativen Updates Build 22572.100 (KB5012817). Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient zum Testen unserer Wartungspipeline für Builds im Entwicklungskanal."

Es gibt Probleme

Eine große Änderung in den Windows-Updates wurde dabei erst vor wenigen Tagen erstmals an alle Nutzer verteilt. Funktions-Updates wurden im Februar dabei in einer Premiere über optionale Updates verteilt . Bisher gab es mit den optionalen Updates nur Fehlerkorrekturen sowie Optimierungen und keine echten Neuerungen. Das gehört zu den vielen Änderungen, die das Windows-Team für die Auslieferung von Update-Paketen ganz allgemein erarbeitet hat. Zudem gibt es für die Feature-Updates auch die sogenannten Aktivierungs-Pakete, die deutlich kleiner sind als frühere Feature-Updates.Alle freiwilligen Tester, die das Windows Insider Programm nutzen, bekommen nach dem jüngsten Update, welches Microsoft Mitte der Woche veröffentlichte und das Tabs im Datei-Explorer brachte, nun noch einmal ein kumulatives Update. Das erneute Insider-Update dient dem Entwicklerteam jetzt als Analyse für den Update-Prozess, also für die Routine, mit der neue Windows-Updates allgemein ausgeliefert werden. Das neue kumulative Update bringt daher keinerlei Neues, heißt es im Windows Blog . Die neue Buildnummer lautet 22572.100 (KB5012817). Zu der Veröffentlichung schreibt der Windows-Manager Brandon LeBlanc:Bei den Windows Insider häufen sich allerdings seit Wochen Fehler bei Updates. Microsoft hatte zeitweise ARM64-Geräte von den neuen Builds ausgeschlossen, doch nicht nur mit dieser Architektur gibt es Probleme. Nutzer melden, dass Updates beim Download oder bei der Installation abbrechen, was dann wiederum zu weiterführenden Problemen führt. Ein häufig auftauchender Fehlercode ist 0x80070001 (dieser Code weist auf einen Dateisystemfehler auf der Festplatte hin). Eine Lösung gibt es bisher nicht.Das Windows-Team musste früher durch Probleme im Update-Prozess bereits Builds wieder zurückziehen. So etwas will Microsoft natürlich tunlichst vermeiden.