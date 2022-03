Microsoft hebt letzte offizielle Windows 11-Update-Sperre auf

Nutzer, die auf Windows 11 wechseln möchten, müssen eine Reihe von Hardwareanforderungen erfüllen. Dazu gibt es einige von Microsoft eingerichtete Update-Blockaden, um Kompatibilitätsprobleme zu umgehen. Eine dieser Blockaden wurde nun aufgehoben.

Nach VirtualBox-Update läufts

Das betrifft Anwender, die VirtualBox nutzen. Microsoft hatte in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Oracle an dem Bug gearbeitet, der beim Wechsel auf Windows 11 in Verbindung mit VirtualBox auftreten konnte. Der Fehler betraf dabei die Installation von Hyper-V oder dem Windows Hypervisor, was zu Fehlern und Startfehlern bei virtuellen Maschinen führte. Jetzt gibt es eine Lösung, womit einem Upgrade nichts mehr im Wege steht. Damit hat Microsoft jetzt auch die letzte noch existente Windows 11-Update-Sperre aufgehoben.Eine Update-Sperre verhinderte generell, dass Nutzer auf Windows 11 upgraden, um ihre Systeme vor potenziellen Problemen zu schützen. In diesem Fall handelte es sich um Software-Instabilität, die durch Kompatibilitätsprobleme zwischen Windows und VirtualBox verursacht wird. "Oracle hat dieses Problem in VirtualBox 6.1.28 und höher behoben. Um die Sicherheitssperre auf Ihrem Gerät aufzuheben, müssen Sie auf VirtualBox 6.1.28 oder höher aktualisieren", erklärte Microsoft in einer Notiz, die bereits am Wochenende dem Windows Health Dashboard hinzugefügt wurde.Weiter heißt es da: "Bitte beachten Sie, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis das Update auf Windows 11, Version 21H2, angeboten wird, wenn keine anderen Schutzmaßnahmen Ihr Gerät betreffen."Nach dem Start von Windows 11 hatten einige VirtualBox-Nutzer über Probleme geklagt. Beim Versuch, betroffene Systeme zu aktualisieren, erhielten sie die Meldung "VirtualBox. Ihr PC benötigt die neueste Version dieser Anwendung. Klicken Sie auf Mehr erfahren, um weitere Informationen zur Aktualisierung dieser Anwendung zu erhalten." Das betraf im Übrigen nicht nur Nutzer, der VirtualBox bewusst einsetzen, sondern auch Anwender, die Apps, die auf VirtualBox basieren oder die VirtualBox in ihre Installation integriert hat.