Windows 10 Mai-Update: Sperre für Thunderbolt-Geräte aufgehoben

Nachdem immer mehr Probleme in Zusammenhang mit dem Windows 10 Mai 2020 Update aufgetreten sind, hat Microsoft reagiert und die Ak­tua­li­sierung für bestimmte Geräte-Gruppen gesperrt. Dazu zählten auch PCs und Laptops, die mit einem Thunderbolt-Dock ausgestattet sind.

Update wird in 2-3 Tagen freigegeben

Probleme mit einigen Surface-Modellen

Windows 10: Patch für das Mai 2020 Update

Nun möchte Microsoft diese Sperre aufheben, da die meisten Probleme im Rahmen des am Dienstag bereitgestellten kumulativen Updates KB4565503 behoben werden konnten. Wie Bleeping Computer berichtet, ist es bei Geräten, an welche ein Thunderbolt-Dock an­ge­schlos­sen werden konnte, beim Verbinden und Entfernen des Docks zuvor vermehrt zu Ab­stür­zen mit Bluescreen gekommen. Die Blockade wird in den nächsten Tagen entfernt.Da die Probleme nun beseitigt wurden und die Sperre in den kommenden zwei bis drei Tagen entfernt wird, sollte es schon bald wieder mög­lich sein, das Windows 10 Mai 2020 Update zu installieren. Wer nicht warten möchte, kann die Aktualisierung auch mit Hilfe des Media Crea­tion Tools durchführen. Hiermit dürften trotz der noch für kurze Zeit aktiven Blockade keine Probleme verbunden sein, da die ent­sprech­en­den Fehler aus der Welt geschafft wurden.Von Microsofts Update-Blockade sind nicht nur Computer, an die ein Thunderbolt-Dock angeschlossen werden kann, betroffen. Für die Besitzer einiger Surface-Produkten gibt es ebenfalls keine Möglichkeit, auf die aktuelle Windows 10-Version zu wechseln. Hierfür war zunächst ein Problem mit "Always-On"-Geräten wie dem Surface Pro 7 und dem Surface Laptop 3 verantwortlich. Obwohl der Fehler inzwischen behoben wurde und die Sperre Anfang Juli aufgehoben werden sollte, wird das Update immer noch nicht angeboten. Das lässt darauf schließen, dass Microsoft hier vor kurzem weitere Bugs entdeckt hat.