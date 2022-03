Microsoft verbessert H.264-Videowiedergabe für Android-Subsystem

Was ist neu?

H.264 Video-Hardware-Dekodierung

Änderungen im Netzwerkbereich

Mail-Integration

MSAA (Multisample Anti-Aliasing) Änderungen

Verbesserungen bei der Eingabe

Dieses Update ermöglicht es dem Windows Subsystem für Android, die Vorteile der hardwarebeschleunigten H.264-Dekodierung zu nutzen. Dies sollte ein besseres Erlebnis bei mehreren Anwendungen im aktuellen App-Katalog ermöglichen, die die Vorteile der hochauflösenden Videowiedergabe nutzen.Mit diesem Update werden Änderungen an den Netzwerkfunktionen der Plattform vorgenommen, um zukünftige Verbesserungen zu ermöglichen. Um uns bei der Verbesserung der Netzwerkfunktionen im Windows Subsystem für Android zu helfen, bitten wir Insider um Feedback zu Netzwerkproblemen, die in unterstützten Apps auftreten.Wir haben Verbesserungen an der Windows-Integration mit Windows Subsystem for Android vorgenommen! In diesem Update wurde die Integration zwischen Windows E-Mail-Clients und mobilen Apps verbessert. Apps, die die Vorteile des Starts eines E-Mail-Clients oder einer Nachricht nutzen, sollten sofort von dieser Änderung profitieren.MSAA ist zwar eine nützliche Funktion für verschiedene Spieleanwendungen, aber Benutzer haben berichtet, dass 4X MSAA nicht deaktiviert werden konnte. Zuvor wurde das Anti-Aliasing zwangsweise aktiviert, was nun behoben wurde.Wir haben Verbesserungen an der allgemeinen Eingabe in Windows Subsystem for Android vorgenommen, einschließlich eines verbesserten Bildlaufs in den Amazon Appstore- und Kindle-Apps.