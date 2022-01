WhatsApp Desktop erhält Update mit neuem Windows 11-Design

Die Arbeit an der neuen Desktop-App von WhatsApp verzeichnet Fortschritte. Facebook bzw. Meta stattet die Beta-Version des beliebten Messengers jetzt mit neuen Design-Elementen auf WinUI 2.6+-Basis aus, um einen einheitlichen Look für Nutzer von Windows 11 zu schaffen.

Frischer Wind in der UWP-App des WhatsApp-Messengers

Bereits im November wurde der Wechsel von einer auf dem Browser-Interface basierenden Electron-App hin zur Universal Windows Platform (UWP) angekündigt und als Beta-Version dem Microsoft Store hinzugefügt. Nach diversen Aktualisierungen nimmt nun vor allem das Design neue Formen an. Wie der Leaker FireCube berichtet, setzt die neue Version der WhatsApp Desktop-App ab sofort auf ein WinUI 2.6-Layout (oder neuer), um mehr und mehr der Optik des Windows 11-Betriebssystems zu entsprechen.Erkennbar sind die Designänderungen vor allem im Hauptmenü des Messengers. Erinnerten Dropdowns, Auswahlkästchen und Schieberegler bisher an das ältere Windows 10 , setzen die neuen Elemente auf den bekannt abgerundeten Look von Windows 11 . Noch wurden nicht alle Bereiche gänzlich überarbeitet, allerdings ist der Prozess hin zu einem aktualisierten, einheitlichen WhatsApp-Design deutlich erkennbar. Wann mit einer Fertigstellung zu rechnen ist, kann derzeit nicht beantwortet werden.Die WhatsApp Beta ist für alle Interessenten im Microsoft Store verfügbar. Für die Teilnahme werden Nutzer aufgefordert, der so genannten Multi-Geräte-Beta beizutreten, die es für bis zu vier zusätzliche Geräte ermöglicht, den WhatsApp-Messenger zu nutzen, ohne dass das registrierte Smartphone online sein muss. Die Beta-Version wird klassisch via QR-Code aktiviert, während der Beitritt über die Einstellungen und verknüpften Geräte innerhalb der mobilen App für Apple iOS sowie Google Android erfolgt.