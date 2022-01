Windows 11: Im Februar starten Android-Apps, neue Taskleiste uvm.

Microsoft hat angekündigt, bereits im Februar eine öffentliche Vorschau der Einbindung von Android-Apps in Windows 11 zu veröffentlichen. Außerdem werden Verbesserungen der Taskleiste starten, sowie die neu gestalteten Notepad- und Media Player-Apps.

Panay schrieb dazu: "Nächsten Monat bringen wir neue Erfahrungen in Windows, darunter eine öffentliche Vorschau darauf, wie Sie Android -Apps unter Windows 11 über den Microsoft Store und unsere Partnerschaften mit Amazon und Intel nutzen können, Verbesserungen der Taskleiste mit Stummschaltung und Aufhebung der Stummschaltung von Anrufen, einfachere Fensterfreigabe und die Aufnahme des Wetters in die Taskleiste sowie die Einführung von zwei neuen, neu gestalteten Apps, Notepad und Media Player."

Was alles noch fehlt

Vor Kurzem war bekannt geworden, dass das nächste große Windows 11-Update nahezu den "Feature Complete"-Status hat (wir berichteten ). Es hieß, dass Microsoft intern an einer Reihe an Verbesserungen für die Taskleiste arbeitet, die schon in Kürze in die öffentliche Metaphase gehen sollen. Nun bestätigt Microsoft diese Gerüchte: Im Rahmen der Bekanntgaben von Microsoft Quartalsergebnissen hat Windows-Chef Panos Panay in einem Blog-Beitrag mit dem Titel " Eine neue Ära des PC " einen Einblick in die Entwicklung von Windows 11 gegeben. Panay verrät dabei vor allem, was der Konzern noch in nächster Zukunft plant.Der Windows-Chef bestätigt damit nun also nicht nur, welche Verbesserungen Teil des ersten großen Feature-Updates von Windows 11 sein werden, sondern bestätigt nun auch endlich den Test-Start für die lang erwartete Android-App-Unterstützung. Ob das Windows-Team dabei früh im Februar mit dem Test starten wird, ließ er noch offen. Was alles bei den Änderungen erwartet wird, ist sehr interessant.Zu den Verbesserungen der Taskleiste gehören eine Funktion zum Stummschalten und Aufheben der Stummschaltung und die Möglichkeit, eine Uhr auf zweiten Monitoren anzuzeigen. Beides fehlte bei der Einführung von Windows 11, war aber ursprünglich angekündigt.Das gilt auch für die Drag and Drop-Funktion für die Taskleiste. Mit dem kommenden Windows 11-Update im Februar soll das Wetter-Widget in die Taskleiste zurückkehren. Außerdem werden die überarbeiten Anwendungen Notepad und Media Player starten, die beide dann mit dunklem Modus und Designanpassungen an Windows 11 ausgestattet sind.