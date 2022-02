Ukraine rekrutiert internationale Hacker, Anonymous ist bereits aktiv

Die russische Invasion der Ukraine ist derzeit voll im Gange und glaubt man aktuellen Berichten und Einschätzungen, dann läuft diese nicht nach Wunsch von Vladimir Putin. Die russischen "Friedenstruppen" bekommen viel Widerstand zu spüren, auch im Internet formiert sich dieser.

"IT-Armee"

Anonymous schon zuvor aktiv geworden

Kurz nach Beginn des russischen Angriffs hat die Ukraine den Hacker-Untergrund des Landes aufgerufen, bei der Verteidigung des Landes zu helfen. Denn natürlich herrscht neben dem konventionellen auch ein Cyberkrieg. Und der Aufruf war auch mehr als erfolgreich, denn zahlreiche IT-Experten erklärten sich bereit, gegen russische Cyberangriffe zu helfen sowie auch "offensive" Spionage zu betreiben und beispielsweise Truppenbewegungen zu erfassen.Nun geht die Ukraine einen Schritt weiter: Denn Mykhailo Fedorov, der ukrainische Minister für digitale Transformation, hat via Twitter die Schaffung einer "IT-Armee" angekündigt. Diese will man über Telegram aufstellen. Fedorov: "Wir brauchen digitale Talente (...) Es wird Aufgaben für jeden geben. Wir kämpfen weiter an der Cyber-Front. Die erste Aufgabe ist auf dem Kanal für Cyberspezialisten zu finden."Der Kanal hat mittlerweile knapp 30.000 Abonnenten und laut einer Übersetzung der New York Times bittet die ukrainische Regierung die Hacker, "alle Vektoren von Cyber- und DDoS-Angriffen zu nutzen", ins Visier sollen diverse Ziele in Russland genommen werden. In einem weiteren Beitrag werden Nutzer aufgerufen, pro-russische Kanäle und -Inhalte zu melden.Bereits zuvor hat das Hacker-Kollektiv Anonymous von sich aus bekannt gegeben, dass man Angriffe auf Russland durchführen wird. Anonymous kann auch schon erste Erfolge vorweisen, denn es gelang, die Webseite des Kreml sowie des russischen Verteidigungsministeriums zeitweise per DDoS offline zu bekommen. Auch derzeit ist die Webseite des Kreml nicht erreichbar. Die Hacker wollen ihre Aktionen fortsetzen und u. a. geheime Daten abgreifen und veröffentlichen sowie die Propaganda-Maschinerie Putins stören.