Ukraine-Hacker erbeuten E-Mails des GRU-Offiziers hinterm Clinton-Hack

Ukrainische Hacker haben offenbar die digitale Kommunikation eines hochrangigen russischen Geheimdienst-Offiziers gestohlen, der unter anderem im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 die Hillary-Clinton-Kampagne infiltriert haben soll.

GRU im Einsatz

Zusammenfassung Ukrainische Hacker haben Kommunikation eines russischen Geheimdienst-Offiziers gestohlen.

US-Präsidentschaftswahlkampf 2016: Hillary-Clinton-Kampagne infiltriert.

Name des russischen Oberstleutnants Sergey Morgachev 2018 formal angeklagt.

Ukrainische Hacker haben Zugriff auf digitale Korrespondenz des Russen.

Nachrichten decken sich mit recherchiertem über Person und Arbeitsbereich.

Posteingang Morgachevs könnte Aufschluss über russische Hacking-Operationen geben.

Ukrainische Gruppe übergibt Informationen an ukrainisches Magazin, Geheimdienstler wohl auch an Auswertung beteiligt.

Damals wurde die Wahlkampagne der demokratischen Präsidentschafts-Kandidatin und auch einige Parteigremien erfolgreich angegriffen. Das spielte insbesondere auch dem Konkurrenten Donald Trump in die Hände, der immer wieder Inhalte aus den damals entwendeten und veröffentlichten E-Mails skandalisierte. Bei den nachfolgenden Ermittlungen der US-Bundespolizei FBI tauchte der Name des russischen Oberstleutnants Sergey Morgachev auf, gegen den 2018 auch formal Anklage erhoben wurde.Jetzt wollen ukrainische Hacker der Gruppe Cyber Resistance Zugriff auf die digitale Korrespondenz des Russen bekommen haben, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters . Die von ihnen kopierten Nachrichten aus dem Postfach des Geheimdienst-Offiziers scheinen auch echt zu sein. Die Inhalte decken sich zumindest mit dem, was bisher über die Person und seinen Arbeitsbereich recherchiert wurde.Mit den nun bekannt gewordenen Nachrichten erhärtet sich der Verdacht, dass Morgachev Abteilungsleiter in der Einheit 26165 des Militärgeheimdienstes GRU ist. Dabei handelt es sich um den Organisationsbereich, der für digitale Spionage und auch Propaganda-Aktionen in den Datennetzen zuständig ist. Der Posteingang Morgachevs könnte daher Aufschluss über die russischen Hacking-Operationen geben, einschließlich der Operation gegen Clinton und die Demokraten."Ein sehr cooler und cleverer Hacker, aber ... Wir haben ihn gehackt", hieß es in einer Erklärung der Gruppe. Diese hat ihre Informationen allerdings nicht einfach ins Netz gestellt, sondern übergaben sie dem ukrainischen Szene-Magazin InformNapalm. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass auch ukrainische Geheimdienstler und wohl auch deren ausländische Verbündete an einer Auswertung arbeiten.