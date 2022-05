Song Contest: Pro-russische Hackerangriffe auf Eurovision verhindert

Die italienische Polizei hat während des Halbfinales und des Finales des Eurovision Song Contests in Turin Hackerangriffe pro-russischer Gruppen vereitelt. Die Angriffe galten dem Abstimmungsvorgang und auch der Übertragung der Auftritte der einzelnen Länder.

Slow HTTP-DDoS-Angriffe liefen

Hacker drohen mit neuen Angriffen

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters . Die italienische Polizei und das italienische Computer Security Incident Response Team (CSIRT) haben bereits erste Erkenntnisse zu den jüngsten DDoS-Angriffen auf wichtige Regierungsseiten des Landes in den letzten Tagen berichtet. Nun kamen gezielte Attacken auf den Eurovision Song Contest hinzu. Während der Abstimmungsvorgänge und der Auftritte der Kandidaten wurden demnach mehrere Cyberangriffe auf die Netzinfrastruktur durch die Hackergruppe "Killnet" und ihre Schwesterorganisation "Legion" abgewehrt.Den Eurovision Song Contest gewonnen hat übrigens das ukrainische Kalush Orchestra hat mit dem Beitrag "Stefania".Laut dem CSIRT griffen Hacktivisten mit sogenannten "Slow HTTP"-DDoS-Angriffen an. DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service ) zielen darauf ab, die verfügbaren Ressourcen eines Servers zu erschöpfen, sodass dieser nicht mehr in der Lage ist, auf legitime Benutzeranfragen zu reagieren und die von ihm gehosteten Websites unzugänglich zu machen.Bei der "Slow HTTP"-Methode wird jeweils eine HTTP-Anfrage an einen Webserver gesendet, die jedoch mit einer sehr langsamen Übertragungsrate erfolgt oder unvollständig ist, sodass der Server auf die nächste Anfrage wartet. Solche Angriffe sind häufig besonders effektiv, da bestehende Abwehrmaßnahmen gegen diese Art oftmals nicht wirksam sind. Damit hätten Killnet und Legion das Event boykottierten können.Da dies nicht gelang, gab es entsprechende Reaktionen mit neuen Androhungen. Killnet hatte eine Nachricht auf Telegram veröffentlicht, in der es heißt, dass in Zukunft weitere Angriffe zu erwarten sind: "Unsere Legion führt militärische Cyber-Übungen in euren Ländern durch, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Alles geschieht ähnlich wie bei euch - die Italiener und Spanier werden lernen, wie man Menschen in der Ukraine tötet. Unsere Legion lernt, eure Server zu töten.""Ihr müsst verstehen, dass dies ein Training ist. Macht nicht zu viel Lärm, ich habe genug von der Menge an Nachrichten über Angriffe auf den Senat. Ich gebe euch mein Ehrenwort, dass unsere Cyber-Armee ihr Training auf eurem Territorium bald beenden wird und wir dann in die Offensive gehen werden. Es wird plötzlich und sehr schnell gehen."