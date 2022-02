Populäres "Filmmaterial" vom Ukraine-Krieg ist eigentlich ein Videospiel

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wird von einer wahren Flut von Beiträgen auf Social-Media-Kanälen begleitet. Dabei kommt es auch zu absurden Falschmeldungen. Weitverbreitete "Clips" werden als "Filmmaterial" von Angriffen dargestellt, stammen aber aus einem Videospiel.

Viel Raum für grobe Falschmeldungen rund um den Ukraine-Krieg



Aufnahmen aus dem Videospiel ArmA III werden als 'Filmmaterial' vom Ukraine-Krieg verbreitet

Verwaschene kleine Clips

Es ist ein bekanntes Phänomen, das in den letzten Jahren immer wieder im Zusammenhang mit Konflikten auf der Welt auftritt. Videos, die seit dem Angriff der russischen Truppen auf die Ukraine weite Verbreitung finden, zeigen in Wirklichkeit keine echten Ereignisse. Ganz im Gegenteil: Einmal mehr sind es Aufnahmen aus dem Videospiel ArmA III, einem realitätsnahen, taktischer Militär-Shooter, die als vermeidliches "Filmmaterial" aus dem Kriegsgebiet herumgereicht werden.Wie unter anderem Bloomberg ( Paywall via Kotaku ) berichtet, waren gestern eine Reihe von Videos an die Spitze von Facebooks Gaming-Kanal geschnellt, die als "militärische Aktionen in der Ukraine" beschrieben wurden, sich aber doch recht schnell als Szenen aus ArmA III erkennen lassen. Facebooks Moderationsteam hatte einen der beliebtesten Clips dieser Art erst entfernt, nachdem dieser von 110.000 Menschen angesehen und mehr als 25.000 Mal geteilt worden war.So fanden dieser Clips auch in anderen Social-Media-Kanälen weite Verbreitung - und wurde bei dieser Gelegenheit mit noch mehr falschen Details angefüttert. "Ukraine feuert Raketen ab, um den Artilleriebeschuss durch russische Flugzeuge abzufangen", so die frei erfundene Beschreibung der Videospiele-Szene auf Twitter, die erst nach 11.000 Likes und fast 2000 Retweets von der Plattform entfernt wurde.Die Lage in der Ukraine ist dramatisch und dynamisch, die Struktur der Netz-Welt und sozialer Plattformen lädt dazu ein, allzu vorschnell vermeidlich "sensationelle" Inhalte weiterzuverbreiten. Darüber hinaus werden die Videospielszenen oft in sehr schlechter Qualität verbreitet, was im Zusammenhang mit angeblichen Aufnahmen aus einem Kriegsgebiet "authentisch" wirkt, die Erkennung gerade für Betrachter ohne Videospielerfahrung aber deutlich erschweren können.