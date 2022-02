Ukraine ruft den Hacker-Untergrund gegen Russland zu Hilfe

Der Angriff auf die Ukraine ist und bleibt das Thema Nummer 1, auch in der Technik-Welt. Das liegt auch daran, dass es neben der konventionellen Kriegsführung längst auch eine digitale gibt. Die Ukraine hat hier aber nur begrenzte Möglichkeiten und wendet sich nun an den Untergrund.

Defensives und offensives Hacking

Russland ist für seine staatliche gestützte Hacker-Szene bekannt und auch berüchtigt, Putins Staatsapparat hat zweifellos auch viele "IT-Experten" direkt in seinen Diensten. Diese haben dieser Tage zweifellos Hochbetrieb, denn der russische Angriff auf die Ukraine ist sicherlich auch ein Cyberkrieg.Die Möglichkeiten des angegriffenen Landes sind in vielerlei Hinsicht eingeschränkt, die Verzweiflung wird mit jeder Stunde größer. Das hat die ukrainische Regierung auch zu einem ungewöhnlichen Aufruf veranlasst, denn wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sucht dieses Freiwillige, die bei der Abwehr von Cyberangriffen helfen können.Man sucht Freiwillige aus dem ukrainischen Hacker-Underground, um kritische Infrastrukturen zu schützen und Cyberspionage-Einsätze gegen russische Truppen durchzuführen, schreibt Reuters. Entsprechende Aufrufe sind in einschlägigen Foren am Donnerstagmorgen aufgetaucht. Dort schreibt man: "Ukrainische Cybercommunity! Es ist an der Zeit, sich an der Cyberverteidigung unseres Landes zu beteiligen."Hacker und Cybersicherheitsexperten sollen über Google Docs ihre Bewerbungen übermitteln, diese sollen ihre Spezialdisziplinen wie beispielsweise Malware-Entwicklung angeben. Offiziell wollte sich Vertreter des Landes dazu nicht äußern, laut Yegor Aushev, laut Reuters einer der dafür Zuständigen erläuterte aber, dass es defensive und offensive Teams geben werde.Die Verteidigungseinheit soll zum Schutz von Infrastrukturen wie Kraftwerken und Wassersystemen eingesetzt werden. Die offensiv ausgerichteten Hacker werden hingegen zur Spionage gegen die vorrückende russische Armee eingesetzt, sie sollen Truppenbewegungen und ähnliches herausfinden.