Microsoft verbessert die Suche in neuer Windows 11-Vorabversion

Microsoft hat in der jüngsten Vorab-Version für das nächste Windows 11 Feature-Update eine verbesserte Suchfunktion vorgestellt. Damit geht das Windows-Team nun endlich Probleme mit Schnelligkeit und Genauigkeit an, die seit Jahren existieren.

Probleme behoben, Verbesserungen gestartet "Die Suche nach Anwendungen und Einstellungen im Windows-Suchfeld in der Taskleiste ist jetzt noch schneller und genauer als zuvor. Versuchen Sie, nach Ihrer Lieblingsanwendung oder einer Einstellung zu suchen, die Sie häufig verwenden, um schnellere Ergebnisse zu erhalten. Wir haben auch ein Problem behoben, das Windows-Benutzer daran hinderte, in den ersten Sekunden nach der Installation nach einer App zu suchen."

Mit dem Start von Windows 10 wanderte das Suchfeld standardmäßig in die Taskleiste, um so einen schnellen Zugriff zu gewährleisten. Wer über diese Funktion nach lokalen Dateien oder Ordnern sucht, merkt aber schnell, wie langsam das eigentlich vonstattengeht. Die Suche ist im Datei-Explorer, mit Drittanbieter-Software oder mit dem Dienstprogramm PowerToys Run sehr viel schneller als die Windows-Suche in der Taskleiste.Genau dieses Manko will Microsoft jetzt beheben. In dem vor ein paar Tagen veröffentlichten Windows 11 Build 22557 wurden bereits Verbesserungen eingeführt. Dabei hat das Entwickler-Team wie es scheint unter der Haube etwas geändert, denn die Nutzeroberfläche und Bedienweise bleibt zunächst gleich. Im Windows-Blog heißt es dazu:Die Windows-Suche lässt sich weiterhin über die Taskleiste starten. Nutzer berichten allerdings, dass sie Suchergebnisse jetzt merkbar schneller als zuvor angezeigt bekommen. Das gilt auch für die automatischen Vorschläge in dem Anzeige-Fenster. Diese Verbesserung könnte schon bald per Windows Experience Pack als Update für alle Nutzer bereitgestellt werden. Diese Verbesserungen sind zudem dafür prädestiniert, auch für Windows 10-Nutzer zu starten.