Windows 11 erweitert den Schnellzugriff auf Bluetooth-Verbindungen

Microsoft hat nach der Veröffentlichung des jüngsten Windows-Insider-Builds eine Verbesserung für die Verwaltung von Bluetooth-Geräten am PC nachgereicht. Bluetooth-Geräte sind nun direkt in den Schnelleinstellungen verfügbar.

Das Window-Team erklärte dazu:

"Wir beginnen mit der Einführung der Möglichkeit, Bluetooth-Geräte direkt in den Schnelleinstellungen zu verwalten, einschließlich der Möglichkeit, Geräte zu verbinden, zu trennen und den Batteriestand für unterstützte Geräte anzuzeigen."

Schnellzugriff praktisch erweitert

Alle Infos, News und Termine im Überblick

Erst vor einigen Tagen hatte das Window-Team eine neue Vorab-Version von Windows 11 vorgestellt, die eine Reihe von interessanten Änderungen mitbrachte. Dabei starteten unter anderem neue Taskleisten- und Widget-Funktionen ( wir berichteten ). Eine Änderung wurde zunächst aber nicht kommuniziert, das hat Microsoft inzwischen nachgereicht. Es geht dabei um die bessere Verwaltungsmöglichkeit von Geräten, die via Bluetooth verbunden werden können. An den Optionen zur Verwaltung schraubt Microsoft schon seit geraumer Zeit.In den Schnelleinstellungen in der Taskleiste bietet der neue Build 22563 dazu jetzt eine vereinfachte Ansicht von bereits mit dem PC verbundenen Bluetooth-Geräten. Die Vorab-Version startet dazu ein neues Fenster, das sich aus der Taskleiste heraus öffnen lässt.Dort wird angezeigt, welche Geräte aktuell verbunden sind, sowie welche bereits verbunden waren, aber derzeit nicht verbunden oder auch nicht verfügbar sind. Dazu kann man verbundene Geräte in den Schnelleinstellungen jetzt mit einem Klick entkoppeln. Wem die in den Schnelleinstellungen enthaltenen Optionen nicht genügen, kann von dort aus auch mit einem Klick auf die allgemeine Seite der Bluetooth-Einstellungen in der Einstellungs-App gelangen.Die neue Option steht auch mit der vor Kurzem vorgestellten optimierten Ansicht im Tablet-Modus von Windows 11 zur Verfügung.