Windows 11 unterstützt nach wie vor 5,25-Zoll-Disketten-Laufwerke

Die Floppy Disk dürfte ältere Leser an ihre Jugend erinnern, in Verwendung haben diesen Datenträger aber wohl nur noch die wenigsten. Wer aber - aus welchen Gründen auch immer - ein Laufwerk an Windows 11 anschließt, wird feststellen: Es funktioniert (theoretisch) nach wie vor.

5,25-Zoll-Laufwerk trifft Windows 11

Nadeldrucker? Kein Problem

Die Floppy Disk, die bei uns schlichtweg als Diskette bezeichnet wurde, geht auf die 1970er zurück und hat etwa ein Jahrzehnt lang - in den Formaten 5,25 und 3,5 Zoll - in den 1980ern die Welt der Computer beherrscht. Und auch wenn es wohl kaum jemanden geben wird, der das auch tatsächlich benötigt: Ein YouTuber namens Jrcraft hat nun gezeigt, dass man auch auf Windows 11 ein 5,25-Zoll-Laufwerk installieren und nutzen kann.Jrcraft beweist in einem kurzen Clip, dass das funktioniert, in einem halbstündigen Video beschreibt er dann genauestens, wie man Floppy-Laufwerke als Hardware einbauen und auf dem Betriebssystem installieren kann. Das ist natürlich etwas für Enthusiasten, denn eine der größten Herausforderungen war und ist es, ein Motherboard zu finden, das den Connector eines 5,25-Zoll-Laufwerks und Windows 11 unterstützt (3,5-Zoll-Laufwerke sind hingegen nicht so schwer).Konkret kam bei dem Experiment des YouTubers ein Gigabyte GA-MA7GPM-DS2H Rev-1 zum Einsatz, als CPU verbaute er einen AMD Athlon 64 X2+ Black Edition . Der YouTuber betont, dass bei seinem Rechner keine Modifikationen zum Einsatz kamen und das betrifft sowohl Hard- als auch Software.Retro-Freunde werden allerdings nicht grundsätzlich überrascht sein, denn eine der Besonderheiten von Windows ist es, dass das Betriebssystem praktisch unbegrenzte Abwärtskompatibilität hat. Im Reddit-Beitrag von Jrcraft meldeten sich gleich mehrere Nutzer zu Wort, die von ihren nach wie vor funktionierenden Nadeldruckern berichteten.