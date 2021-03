Mp3tag Download - Vielseitiger MP3 Tag Editor

MP3tag Download & Installation

Der kostenlose Download von MP3tag hilft beim Bearbeiten und Ergänzen von Tags in Audio-Dateien und sorgt so für mehr Übersicht in digitalen Musiksammlungen.Die Freeware kann etwa Informationen zu Titel, Interpret oder Cover hinzufügen und hierzu auch auf Online-Datenbanken zugreifen. Auch das Umbenennen der Dateien ist auf Grund­la­ge der vorhandenen Daten möglich. Derzeit steht Mp3tag in der Version 3.06a zum Download bereit.MP3tag kann wahlweise installiert oder für eine portable Nutzung etwa auf einen USB-Stick ent­packt werden. Die Software unterstützt sämtliche Windows-Versionen ab Windows XP (32-Bit/64-Bit). Eine Version für Mac OS befindet sich der­zeit in der Entwicklung. Diese ist (Stand: November 2020) aber noch nicht erhältlich.Damit das Verwalten von Titelinformationen möglichst einfach von der Hand geht, kann MP3tag zahlreiche bereits vorhandene In­for­ma­tio­nen übernehmen. Hierbei unterstützt die Software etwa von ID3v1, ID3v2.3, ID3v2.4, iTunes MP4, WMA, Vorbis Comments und APE-Tags. Eine vollständige Unicode-Unterstützung sorgt dafür, dass auch Bezeichnungen in Fremdsprachen steht korrekt dargestellt werden.Darüber hinaus kann Mp3tag fehlende Daten wie etwa Titelinformationen oder Interpreten von populären Online-Datenbanken wie beispielsweise Discogs, freedb, MusicBrainz über­nehmen und so automatisch zu den Dateien hinzufügen. Dazu zählen sogar Album-Cover, die für deutlich mehr Übersicht in den Sammlungen sorgen. Falls gewünscht, lassen sich auch jederzeit Informationen per Hand eintragen oder die automatisch gesammelten Daten be­ar­bei­ten.Auf Basis der Tags können Dateinamen au­to­ma­tisch umgepackt werden. Falls erforderlich, lassen sich auch die Groß- und Kleinschreibung den eigenen Vorstellungen entsprechend an­pas­sen. Dank Batch-Funktion gelingen sämt­li­che Auf­ga­ben auch mit größeren Dateimengen in kurzer Zeit. Ebenfalls möglich sind das au­to­ma­ti­sche Erstellen von Wiedergabelisten und der Export nach HTML, RTF und CSV, um die eigene Mu­sik­samm­lung in übersichtlichen Listen fest­zu­hal­ten. Mehrere Aktionen können pro­blem­los in Gruppen zusammengefasst und dann wie­der­holt angewendet werden.Auch in Zeiten von Spotify und Co. haben lokale Musiksammlungen auf dem PC noch ihre Existenzberechtigung. Das Sortieren größerer Datenmengen per Hand ist allerdings sehr aufwendig. Hier hilft das kostenlose Mp3tag und nimmt dem Nutzer viele zeitraubende Ar­beits­schritte ab.Eine weitere vollkommen kostenlose Alternative ist etwa TagScanner , die einen ähnlichen Funktionsumfang aufweist.