Intel Bluetooth-Update behebt Ton-Probleme bei Windows 10 und 11

Intel hat Probleme mit WLAN- und Bluetooth-Treibern behoben, die bei Windows 10-Nutzern vermehrt zu schlechter Audio-Qualität und anderen Verbindungs-Problemen führten. Zudem gibt es wichtige sicherheitsrelevante Änderungen.

Behobene Probleme

Intel Bluetooth Treiber für Windows

Intel Treiber- und Support-Assistent Download

Das meldet das Online-Magazin Deskmodder . Wir haben für euch die neuen Treiber-Updates bereits im WinFuture-Downloadbereich bereitgestellt (und am Ende des Artikels verlinkt). Alternativ könnt ihr mit dem Intel Update-Assistenten (ebenfalls am Ende des Artikel zu finden) immer auf dem neuesten Stand bleiben. Nutzern wird nun dringend empfohlen, die aktualisierten WLAN-Treiber (Intel PROSet/Wireless Software 22.100.1) und Bluetooth-Treiber (Intel Wireless Bluetooth 22.100.1) zu installieren, da sie neben funktionalen Updates auch wichtige Sicherheits­updates sowie neue Geräte-Unterstützungen enthalten.Die neuen Intel Wireless-Treiber beheben diverse Fehler mit WLAN-Timeouts. Zudem beschreiben Nutzer einen Fehler, der unter Umständen dazu führte, dass sie sich nicht mehr mit WPA/EAS-Profilen verbinden konnten.Die neuen Treiber adressieren diese Fehler, der Bug betrifft aber laut Intel nur einige bestimmte WLAN-Adapter. Viele weitere Änderungen gibt es nicht. Intel nennt in den Release-Notes dieses Mal nur wenige Punkte. Die neuen Intel Bluetooth-Treiber starten jetzt die offizielle Unterstützung der Bluetooth-Treiber für das neue Intel Wi-Fi 6E AX411. Zudem werden Fehler in Verbindung mit Soundbars und Headsets behoben. Laut Release-Notes gibt es außerdem noch Verbesserungen beim Musik-Streaming in Verbindung mit AAC-Headsets.Die vollständige Liste der unterstützten Produkte und Treiberversionen, die von Intel zur Behebung dieser Probleme freigegeben wurden, werden in den Versionshinweisen der neuen Treiber-Updates genannt: