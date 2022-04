Akzeptanz weit gefehlt: Windows XP ist verbreiteter als Windows 11

Windows 11 ist nun seit rund sechs Monaten auf dem Markt, Windows XP wird dagegen seit 2014 nicht mehr regulär unterstützt. Dennoch hat das neue Betriebssystem laut einem neuen Bericht noch nicht geschafft, das Uralt-System beim Marktanteil zu überholen. Das hat banale Gründe.

Wirtschaftliche Gründe

Überraschende Zahlen

Allerdings - und das muss man ganz deutlich vorab sagen - inwieweit die Zahlen stimmen, die jetzt vorgelegt wurden, ist schlecht überprüfbar. Die Behauptung von Lansweeper ist aber interessant.Schon vor einigen Monaten hatten wir einen Bericht entdeckt, der aufzeigte, wie stark noch immer die Verbreitung von Windows XP ist. Obwohl das Betriebssystem über 20 Jahre auf dem Buckel hat, wird es noch immer viel in Unternehmen eingesetzt - natürlich dort viel in der Peripherie, zum Beispiel in der Gebäudetechnik und Anlagensteuerung, für Aufzüge und ähnlichem. Vielfach ist es Windows XP Embedded, das genutzt wird. Zudem wird XP auch bei Geldautomaten, Fahrkartenautomaten und bei den bekannten DHL Packstationen eingesetzt.Für diese Einsatzarten legte man auf lange Lebensdauer der Systeme wert, die Hardware ist aber zumeist nicht so einfach kompatibel zum neuen Windows 10 oder 11 zu bekommen. Daher bleibt es aus wirtschaftlichen Gründen dabei, dass man in vielen Bereichen weiter auf XP setzt. Es gibt aber auch andere Ausreißer: In Armenien ist der Marktanteil von Windows XP noch immer enorm. Laut den Berechnungen von StatCounters zufolge wird das Uralt-Betriebssystem dort noch immer auf 53,5 Prozent aller aktiv verwendeten PCs eingesetzt.Der neue Bericht von Lansweeper hat nun den Stand der Verbreitung von Windows 11 aufzeigt (via Windows Central ). Demnach arbeiten weltweit weniger als 1,5 Prozent der PCs mit Windows 11. Diese Ergebnisse wurden laut dem Bericht aus einem Scan von 10 Millionen PCs abgeleitet, wobei die Mischung aus 20 Prozent Unternehmen und 80 Prozent Privatanwendern bestand - und das wiederum überrascht doch. Was man über den Einsatz von XP weiß, müsste die Verteilung da ganz anders aussehen. Ob man diesen Zahlen trauen kann, ist daher nicht ganz klar, denn es ist zu wenig zur Methode der Zählung zu erfahren.