AutoHotkey - Arbeiten durch Skripte erleichtern

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Für Fortgeschrittene

AutoHotkey in der aktuellen Version 1.1.33.02 ist ein Open-Source-Programm mit eigener Skriptsprache, das es unter anderem erlaubt, diverse Arbeitsschritte unter Windows zu automatisieren, Makros aufzuzeichnen oder Tastaturbelegungen zu ändern.So können mithilfe von Skripten beispielsweise Programme durch automatische Texteingaben oder Mausklicks gesteuert, in einem Text markierte Begriffe im Internet nachgeschlagen oder die Tastaturbelegung anders zugewiesen werden, was beispielsweise bei Spielen nützlich ist, die das nicht unterstützen.Makros lassen sich händisch erstellen oder durch einen eingebauten Rekorder aufzeichnen und werden dann automatisch in ein Skript umgewandelt, das sich mit entsprechend schnellerer Geschwindigkeit ausführen lässt. Über Hotkeys und Hotstrings lassen sich beliebige Tastenkombinationen realisieren, wobei letztere vor allem zum automatisierten Einsetzen ganzer Textpassagen gedacht sind. Tastenkombinationen lassen sich programmspezifisch oder systemweit definieren.Erfahrene Anwender können mit AutoHotkey außerdem grafische Benutzeroberflächen (GUI) erstellen, mit regulären Ausdrücken (RegEx) arbeiten sowie auf DLL-Bibliotheken von Windows oder anderen Programmen zugreifen. Zudem können erstellte Skripte in eigen­ständig lauffähige Programme kompiliert werden. Mit an Bord sind unter anderem auch Unterstützung für das Component Object Model (COM) oder interaktives Debugging.Auch lassen sich Datenübernahmen aus Textdateien, XML, CSV, Excel und verschiedenen Datenbankformaten bewerkstelligen. Mithilfe von Window Spy können zudem zahlreiche Informationen zu aktiven Fenstern ausgelesen werden. Eine Online-Dokumentation in deutscher Sprache hilft bei der Einarbeitung.