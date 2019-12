ProgDVB - Fernsehen & Radio über DVB

Viele Senderquellen

ProgTV für HTPC

ProgDVB 7.31.1 ist ein kostenloses Tool zum Empfangen von TV- und Radio-Programmen mittels einer in den PC eingebauten DVB-Karte. Zusätzlich erlaubt die Software den Zugriff auf Online-Videos, mit ProgTV ist eine angepasste Oberfläche für HTPC-Systeme enthalten.Nach der Installation müssen zunächst die zu verwendenden Quellen ausgewählt werden, also etwa Empfangsgeräte für DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C , IPTV oder YouTube. Für den klassischen TV-Empfang ist zudem ein Sendersuchlauf empfehlenswert.Anschließend lassen sich über ProgDVB Hunderte Radio- und TV-Sender empfangen. Sofern verfügbar, zeigt die Software zusätzliche Informationen wie den Titel oder eine Kurzbeschreibung der aktuell laufenden Sendung an. Weitere Programminformationen können über den Teletext oder den elektronischen Programmführer EPG abgerufen werden.Mittels Time Shift halten Sie das aktuelle Programm jederzeit an und setzen es zu einem späteren Zeitpunkt fort - praktisch, wenn man kurz etwas zu erledigen hat, jedoch nichts von der Lieblingssendung verpassen möchte. Nach Aktivierung des Server-Moduls können Sendungen zudem an andere Geräte im Netzwerk gestreamt werden.Die Programmoberfläche von ProgDVB lässt sich mithilfe verschiedener Skins anpassen, eigene erstellen Sie über den in der Installation enthaltenen Editor. ProgDVB kann auch per Fernbedienung gesteuert werden, sofern diese vom PC erkannt und von der Software unterstützt wird.Weitere Funktionen stehen Käufern der kostenpflichtigen Programmversionen zur Verfügung. Beispielsweise lassen sich nach dem Wechsel zur Professional-Edition auch das aktuelle TV-Programm aufzeichnen oder Aufnahmen planen. Einen Vergleich zwischen den un­ter­schied­lichen Editionen finden Sie auf der Programmseite.Dank ProgDVB empfangen Sie am PC TV- und Radioprogramme aus aller Welt. Wirklich nützlich ist die Software aber erst dann, wenn Sie die geeignete Hardware für den Empfang besitzen. Als komplett kostenlose Alternative bietet sich etwa SmartDVB an.ProgDVB setzt mindestens das .NET Framework Version 2.0 voraus, für ProgTV wird mindestens Version 4.0 benötigt.