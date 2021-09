Teams ist Schuld an den massiven Problemen der Windows 11-Vorschau

Es gibt ein interessantes Update zu den großen Problemen der jüngst veröffentlichten Windows 11 Vorschau-Version. Wie es nun den Anschein hat, hat Microsofts Werbung für Teams den Startmenü- und Taskleisten-Bug ausgelöst.

Ursachenforschung

Wie wir berichteten gab es in dem jüngsten Windows 11-Build ein paar schwerwiegende Fehler . Nach der Installation der neuen Versionsnummer kam es gehäuft dazu, dass sowohl das Startmenü als auch die Taskbar nicht mehr reagierten. Auch bei den Einstellungen meldeten Nutzer ähnliche Probleme. Microsoft war schnell mit einem Workaround dabei, um die Probleme einzudämmen und stellte eine neue Version bereit. Über die Fehlerursache war aber zunächst noch nichts zu hören. Es gab lediglich ein paar Vermutungen, dass es zu einem serverseitigen Problem gekommen war.Nun meldete Daniel Aleksandersen vom Ctrl-Blog , dass er auf die Ursache gestoßen ist. Er schrieb:Wer sich schon immer über Microsofts teils aufdringliche Art geärgert hat, Nutzer auf neue Dienste und Funktionen hinzuweisen, dürfte sich nun bestätigt fühlen. Dass von Microsoft eine Bestätigung kommt, dürfte im Moment unwahrscheinlich sein. In den USA steht ein langes Wochenende durch den Labor Day am Montag an, also wird erst ab Dienstag wieder voll im Windows-Team gearbeitet.