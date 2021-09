Android auf Windows 11: Subsystem-App ist im Store aufgetaucht

Microsoft hat vor kurzem bekannt gegeben, dass Windows 11 bereits am 5. Oktober für alle freigegeben wird. Dabei gab es aber auch schlechte Nachrichten, denn man teilte mit, dass sich die Unterstützung von Android-Apps verspätet - aber vielleicht weniger als gedacht.

Windows Subsystem for Android

Windows 11 bekommt Android-Unterstützung: Das war eine der ganz großen Neuigkeiten bei der Vorstellung des neuen Betriebssystems von Microsoft. Das bedeutet allerdings nicht, dass auch Google-Anwendungen auf diese Art und Weise verfügbar sein werden. Denn die von Microsoft geplante Lösung greift auf den Amazon App Store zu (mit Hilfe von Intels Bridge-Technologie) und somit ist das Angebot entsprechend eingeschränkt.Diese Woche hat Microsoft aber bekannt gegeben, dass die Umsetzung wohl noch länger auf sich warten lassen wird, denn es hieß, dass es eine erste Insider-Preview erst in den "nächsten Monaten" geben werde. Nun haben aber Fans aber dennoch neue Hoffnung geschöpft, dass es vielleicht doch schneller gehen könnte als gedacht.Denn der stets bestens informierte Microsoft-Insider WalkingCat hat im Microsoft Store eine App namens Windows Subsystem for Android entdeckt. Diese ist laut Beschreibung vertraulich und nur für Testzwecke gedacht. Dazu gibt es einen mittlerweile sicherlich hinfälligen Hinweis: "Bitte macht keine Screenshots und kommuniziert nicht über den Inhalt."Interessant ist auch ein Blick auf die System-Voraussetzungen, denn dort kann man nicht nur " Windows 10 Version 22000.0" (gemeint ist damit aber Windows 11) lesen, sondern auch "Xbox One". Daraus kann man durchaus schließen, dass es auch auf den Microsoft-Konsolen eine entsprechende Android-App-Unterstützung geben wird.So mancher hofft, dass das Auftauchen der Windows Subsystem for Android-Anwendung bedeutet, dass Android-Support früher kommt als gedacht. Davon sollte man aber besser nicht ausgehen, denn die App bedeutet nur, dass die Preview demnächst starten dürfte, und zwar intern. Bis sie Insider und später alle Nutzer erreicht, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern.