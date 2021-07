Polizist wird gefilmt, spielt Taylor Swift, um YouTube-Post zu verhindern

Dienste wie YouTube haben es tagtäglich mit einer derartigen Vielzahl an Uploads und auch Urheberrechtsverstößen zu tun, dass die Überwachung längst vollautomatisiert läuft. Das wissen offenbar auch Polizisten, die nicht wollen, dass Videos in sozialen Medien landen bzw. dort bleiben.

YouTube-Veröffentlichung verhindern

Video-Aufnahmen spielen schon lange - spätestens seit dem Fall Rodney King - in den USA und auch anderen Ländern auf der Welt eine wesentliche Rolle, um Fehlverhalten und Brutalität bei der Polizei zu dokumentieren und an die Öffentlichkeit zu bringen. Handy-Kameras und soziale Netzwerke haben diese Entwicklung massiv verstärkt, zuletzt löste der Tod von George Floyd Debatten und gesellschaftliche Veränderungen aus.Polizisten, die sich daneben verhalten, wollen natürlich nicht, dass die dazugehörigen Videos auf YouTube und Co. landen. Und sie greifen offenbar zu einem Trick, wie The Verge berichtet. Denn am Dienstag wurde ein Beamter im kalifornischen Oakland bei einer Amtshandlung und Diskussion mit einem Demonstranten gefilmt, dabei ging es wohl um ein Banner, das entfernt werden sollte.Ob der Polizist oder der Aktivist im Recht war, können wir an dieser Stelle nicht sagen. Tatsache ist aber, dass der Beamte nicht wollte, dass er gefilmt wird oder besser gesagt die Aufnahme auf YouTube landet. Denn er sagte zur filmenden Person: "Sie können alles aufnehmen, was Sie wollen. Ich weiß nur, dass es nicht auf YouTube gepostet werden kann."Dazu zückte er sein Smartphone und spielte den Song "Blank Space" von Taylor Swift ab. Er wollte damit offensichtlich auf YouTube einen Copyright-Takedown auslösen und damit einen Verbleib des Videos auf dem Google-Dienst unterbinden. Denn grundsätzlich haben Personen im öffentlichen Raum das Recht, Polizisten zu filmen, in den USA ist das durch das First Amendment-Recht gedeckt.Es ist nicht das erste Mal, dass diese Social-Media-Taktik zum Einsatz kommt, in den vergangenen Monaten wurden bereits mehrfach Polizisten bei derartigen Versuchen erwischt. Bis zum aktuellen Vorfall konnte den Beamten aber kein Vorsatz nachgewiesen werden, hier gibt der Polizist aber offen zu, was er bezweckt.