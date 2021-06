YouTube: Filme in zehn Minuten nacherzählt - drei Personen verhaftet

Filme dauern heute gerne zwei Stunden und mehr und nicht jeder hat so viel Zeit. Was ist aber, wenn man trotzdem mitreden will? Die "Lösung" nennt sich Fast Movies, diese erzählen Filme im Schnelldurchlauf nach. Doch das kann illegal sein und es kam auch schon zu Verhaftungen.

"Eindeutige Urheberrechtsverletzung"

Das Internet bringt immer wieder Phänomene hervor, die man nicht verstehen muss, die aber offenbar populärer sind als gedacht. Dazu zählen auch die so genannten "Fast Movies", also "schnelle Filme". Hier laufen im Wesentlichen Zusammenschnitte von Filmen (mal mit Videos, mal mit Standbildern), bei denen eine Stimme aus dem Off die Handlung von vorne bis hinten nacherzählt - Spoiler inklusive.Das kann einen vollständigen Genuss des Filmes nicht ansatzweise ersetzen, hat aber offenbar viele Fans: Die Seite Cinema Summary beispielsweise hat auf YouTube mehr als eine Million Abonnenten, die einzelnen Zusammenfassungen, die Titel wie "How to beat (Filmtitel)" oder "(Filmtitel) explained" tragen, haben meist mehr als eine Million Zugriffe.Cineasten werden wohl den Kopf schütteln und den Filmunternehmen ist das auch ein Dorn im Auge. Wie TorrentFreak berichtet, hat die Content Overseas Distribution Association (CODA) mitgeteilt, dass das mittlerweile ein großer Trend ist.Und das hat auch schon erste Konsequenzen: Denn in Japan, wo die Gesetzgebung in Sachen Urheberrecht wesentlich strenger ist als im Westen, gab es vor kurzem erste Verhaftungen. Drei Personen wird vorgeworfen, solche Schnellzusammenfassungen ohne Einverständnis der Rechtebesitzer erstellt und auf YouTube hochgeladen zu haben."Fast Movies sind eine eindeutige Urheberrechtsverletzung und ein schweres Verbrechen, das den Rahmen des rechtlich zulässigen Zitierens sprengt, so geringfügig die einzelnen Handlungen auch erscheinen mögen", erläutert CODA. "Sie beinhalten Spoiler, die die Zuschauer davon abhalten, die Originalfilme zu sehen, und beeinträchtigen damit die Rechteinhaber ernsthaft." Die Branchenvereinigung betont dabei, dass die Macher solcher Filme in der Regel nicht Film-Nerds oder ähnliches sind, sondern kommerziell agierende Organisationen dahinterstecken. Offenbar geht man aktuell auch auf YouTube dagegen vor, denn derzeit verschwinden derartige Kanäle verstärkt.