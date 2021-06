YouTube: Bild-in-Bild-Modus für iOS-Nutzer bald wieder kostenlos

Während die Android-App der Videoplattform YouTube schon seit einiger Zeit den Bild-in-Bild-Modus unterstützt, wurde das Feature bisher nur für manche iOS-Nutzer ausgerollt. Außerdem wurde die Funktion für Nicht-Premium-Abonnenten blockiert. Das könnte sich jedoch bald ändern.

Rollout zunächst auf die USA beschränkt

Mit dem Bild-in-Bild-Modus (PiP) ist es möglich, einen YouTube-Clip anzusehen, während man gerade eine andere App im Vordergrund geöffnet hat. Damit kann beispielsweise im Internet gesurft werden, ohne den Bildschirm teilen oder das aktuelle Video pausieren zu müssen. Bisher hat das Feature allerdings nur auf Android-Geräten funktioniert. iOS-Nutzer mussten sich noch gedulden. Laut MacRumors können sich die Besitzer von Apple-Geräten über einen neuen Rollout freuen. Auch Nutzer ohne Premium-Abo sollen davon profitieren.Zunächst soll der Bild-in-Bild-Modus für die iOS-Version der YouTube-App allerdings nur in den Vereinigten Staaten genutzt werden können. Damit können die Entwickler vor einem größeren Rollout testen, ob die Funktion wie geplant bei den Nutzern funktioniert. Ob und wann der Modus auch hierzulande verwendet werden kann, ist momentan leider noch unklar.Darüber hinaus haben derzeit nur Abonnenten der kostenpflichtigen YouTube Premium-Mitgliedschaft die Option, den Bild-in-Bild-Modus auf ihrem iPhone nutzen zu können. Nachdem die Premium-Abonnenten die Funktion erhalten haben, soll das Feature auch den Gratis-Nutzern zur Verfügung gestellt werden.Bisher wurde der Bild-in-Bild-Modus ausschließlich den zahlenden Nutzern angeboten. Um auch als Gratis-Nutzer in den Genuss des Features kommen zu können, waren teilweise kreative Workarounds erforderlich. Über Shortcuts und den Safari-Browser konnte die mobile YouTube-Seite, die den Bild-in-Bild-Modus allen Nutzern bereitstellt, aufgerufen werden. Mit dem offiziellen Support dürfte sich das Problem allerdings recht schnell in Luft auflösen.