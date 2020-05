Windows auf ARM-Systemen: Support für x64-Software kommt

Die Entwickler in Redmond sind bei der Entwicklung von Emulator-Technologie einen großen Schritt vorangekommen. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis man auch aktuelle 64-Bit-Software auf ARM-Systemen laufen lassen kann.

Microsoft arbeitet nun schon seit geraumer Zeit daran, Notebooks und andere mobile Systeme auf Basis von ARM-Chips mit der eigenen Software-Plattform bedienen zu können. Die entsprechenden Geräte versprechen immerhin eine deutlich längere Akkulaufzeit - doch ist die Software-Unterstützung bisher eher mangelhaft. Der Verkaufserfolg ist so natürlich bescheiden, denn kaum ein Nutzer will sich darauf einlassen, im Zweifel bestimmte Anwendungen nicht nutzen zu können.Derzeit verfügt Microsofts ARM-Version der Windows-Plattform über die Möglichkeit, x86-Software, die für 32-Bit-Systeme konzipiert ist, im Emulator laufen zu lassen. Heutzutage bedeutet das aber eben, dass die meisten modernen kommerziellen Applikationen außen vor bleiben. Zumindest das wird sich nun aber wohl bald ändern, wie aus einem Bericht von MSPowerUser hervorgeht.Bei Microsoft existiert inzwischen eine Emulator-Architektur mit der Bezeichnung ARM64EC, mit der x64-Code auf ARM64-Prozessoren zur Ausführung gebracht werden kann. Einen entsprechenden Commit brachte Kenny Kerr vom Windows-Team vor einiger Zeit in Github ein, was aber erst jetzt bekannt wurde. Wann man hier aber auf einem Stand sein wird, kommerzielle System zu bedienen, ist noch unbekannt.Zumindest ist nun aber klar, dass Microsoft in absehbarer Zeit Support für x64-Code auf ARM bringen wird. Das war noch vor einiger Zeit völlig unklar. Es hätte genauso gut passieren können, dass man die kleinen Verkaufszahlen entsprechender Systeme zum Anlass nimmt, das ganze Projekt in aller Stille wieder einschlafen zu lassen. Wer also aufgrund der längeren Laufzeiten schon immer damit liebäugelte, ein ARM-basiertes Notebook mit Windows-System zu kaufen, kann weiterhin darauf hoffen, bald ein weitgehend vollwertiges System zu bekommen.