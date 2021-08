CovPass: App blendet Reiseregeln für verschiedene Zertifikate ein

Die CovPass-App hat ein neues Update erhalten. In der neuesten Version wird den Nutzern angezeigt, ob hinterlegte Impf- und Testzertifikate zu einer quarantänefreien Einreise in verschiedene EU-Mitgliedstaaten be­rech­tigen. Zudem wird die App jetzt in englischer Sprache angeboten.

Einreise für Geimpfte am einfachsten

NextPit

Mit der Aktualisierung wurde der Button "Gültigkeit prüfen" in die Anwendung integriert. In dem Menü können die Nutzer ein EU-Reiseland sowie ein Datum auswählen. Anschließend wird angezeigt, ob die in der App gespeicherten Nachweise einer Impfung, einer Genesung oder eines negativen Tests zur quarantänefreien Einreise in den gewählten Staat verwendet werden können. Dabei werden sämtliche vom Reiseland veröffentlichten Regeln geprüft.Während vollständig geimpfte Personen ohne große Einschränkungen in alle EU-Länder einreisen können, werden Test- und Genesenenzertifikate nicht von sämtlichen Reisezielen akzeptiert. Da sich die Klassifizierungen und Regelungen sehr schnell ändern können, lohnt es sich, die Gültigkeit unmittelbar vor einer geplanten Reise abzufragen. Darüber hinaus sind die Angaben in der CovPass-App nicht rechtsverbindlich, sodass sich Reisende zusätzlich auf den offiziellen Seiten des jeweiligen Landes über die aktuellen Auflagen informieren sollten.Wer die neueste Version der CovPass-App verwenden möchte, kann das Update aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen. Nach dem Download bietet das Programm die Möglichkeit, verschiedene QR-Codes zu scannen. Somit können Impf­zer­ti­fi­ka­te, Genesenennachweise und Testergebnisse in der Anwendung hinterlegt werden. Die Gültigkeit der Dokumente lässt sich dann mit Hilfe der CovPassCheck-App überprüfen.