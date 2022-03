CovPass: Gefälschte Zertifikate lassen sich zukünftig widerrufen

Gefälschte Impfzertifikate sollen sich bald EU-weit widerrufen lassen. Bislang war es nicht möglich, nicht rechtmäßig ausgestellte Zertifikate zu sperren. Das neue System soll voraussichtlich Ende April zur Verfügung stehen und in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden können.

Systeme auf nationaler Ebene vorhanden

Momentan besteht lediglich die Möglichkeit, sämtliche von Apotheken ausgestellte Zertifikate zurückzuziehen. Deshalb hat die EU-Kommission einen Mechanismus beschlossen , mit dem gefälschte oder fehlerhafte Impfnachweise grenzüberschreitend widerrufen werden können. Das System bietet die Option, einzelne Zertifikate oder alle von einer Institution angefertigten Dokumente zu sperren. Wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums gegenüber Golem bestätigt hat, wird das Verfahren auch hierzulande in die CovPass-App integriert.Manche EU-Staaten haben ein derartiges System bereits auf nationaler Ebene eingeführt. Der neue Mechanismus hat jedoch den Vorteil, dass zu Unrecht ausgestellte Zertifikate in allen Mitgliedsstaaten als ungültig angezeigt werden. Es wird also nicht mehr möglich sein, mit dem Dokument in ein anderes Land zu reisen und das Zertifikat dort zu nutzen. Hiermit erhofft sich die EU-Kommission, dass das Vertrauen in die digitalen Nachweise gestärkt wird.Seit der Einführung der digitalen Impfnachweise sollen bereits 1,7 Milliarden Zertifikate ausgestellt worden sein. Die Dokumente können verwendet werden, um beispielsweise Zugang zur Gastronomie zu erhalten oder innerhalb der EU zu reisen. Da sich jedoch nicht alle Bürger impfen lassen wollen und die Vorteile trotzdem benötigen, kam es in der Vergangenheit zu Betrugsversuchen. Der EU-Kommission zufolge soll die Zahl der fälschlicherweise ausgestellten Bescheinigungen allerdings weiterhin durchaus überschaubar sein.