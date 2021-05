Für noch mehr Werbung: YouTube ändert seine Nutzungsbedingungen

Google- und YouTube-Nutzer werden derzeit über Änderungen in den Nutzungsbedingungen der Video-Streaming-Plattform informiert. Dabei räumt sich der Konzern das Recht ein, sämtliche Inhalte monetarisieren zu können und somit (noch) mehr Werbung zu schalten.

Das "Recht von YouTube auf Monetarisierung"

"Diese Änderungen sollten sich nicht wesentlich auf deine Nutzung des YouTube-Dienstes auswirken.", so das Unternehmen in seiner Meldung an alle Inhaber eines aktiven Google-Kontos. Doch wer zwischen den Zeilen liest erkennt, dass sich mit dem Recht auf Mo­ne­ta­ri­sie­rung ein grundlegender Aspekt ändern könnte. Bisher wurden Werbeanzeigen lediglich vor, während und nach Videos von Teilnehmern des YouTube-Partnerprogramms aus­ge­strahlt, an denen sowohl Google , als auch YouTuber finanziell beteiligt sind. Private Videos konnten bis dato werbefrei ausgestrahlt werden.Zum 1. Juni 2021 tritt nun folgende Änderung in Kraft: "YouTube ist berechtigt, alle Inhalte auf der Plattform zu monetarisieren und Anzeigen in Videos von Kanälen einzublenden, die nicht am YouTube-Partnerprogramm teilnehmen." Google hält sich somit die Tür offen, in naher Zukunft auch vor privaten Uploads Werbung zu schalten, ohne dass der jeweilige Ka­nal am Umsatz seiner Videos beteiligt wird. Ob und wann das US-amerikanische Un­ter­neh­men diese Karte ausspielen wird, ist bisher unklar. Zukünftig sollte man jedoch mit einer steigenden Frequenz von Werbeeinblendungen rechnen.Abseits der neuen Regelung zur Monetari­sierung geht die Aktuali­sierung der Nut­zungs­be­din­gun­gen auf die Einschrän­kungen bei der Gesichts­erkennung ein. YouTube verankert diesen Punkt nun explizit in seinen Bestimmungen. Zuvor war bereits der Hinweis enthalten, dass "Informationen, welche die Identifi­zierung einer Person ermöglichen, nicht ohne deren Zu­stim­mung erhoben werden dürfen". Einer Bestätigung der aktualisierten Bedingungen be­darf es nicht. Wer YouTube weiterhin verwendet, stimmt diesen automatisch zu. Für wei­te­re In­for­ma­tio­nen wurde von Google ein entsprechende Support-Webseite geschaltet.